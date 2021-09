De buitenlandse btw-regels op een rij

Leveren jouw klanten goederen en producten aan het buitenland? Dan krijgen ze te maken met uiteenlopende regels voor de btw. Er gelden verschillende regels voor leveringen aan zakelijke of particuliere klanten, binnen of buiten de EU. Sinds 1 juli 2021 zijn er ook btw-regels veranderd. Hoe zat het ook alweer? Wij zetten een aantal regels en wetten voor je op een rij.

Btw-regels voor leveringen buiten de EU

Voor leveringen aan particuliere en zakelijke klanten in landen buiten de EU hoef je geen btw te berekenen. Je moet wel kunnen aantonen dat je geleverd hebt aan het buitenland en voldoen aan de extra administratieve verplichtingen van de Belastingdienst.

Brexit

• Op 1 januari 2021 trad het Verenigd Koninkrijk definitief uit de EU. Daardoor zijn vanaf die datum leveringen aan het Verenigd Koninkrijk geen leveringen binnen de EU meer, maar leveringen buiten de EU.

• Noord-Ierland heeft vanaf 1 januari 2021 een aparte status binnen het VK: het blijft voor levering van goederen onderdeel van het douanegebied van de EU en valt onder het Europese btw-stelsel (de intracommunautaire leveringen). Je doet er dus ICP-aangifte voor.

• Let op: Vanaf 1 januari is er een verschil tussen levering van goederen en diensten aan Noord-Ierland. Levering van goederen in Noord-Ierland blijft zoals het was, maar voor levering van diensten geldt dat Noord-Ierland geen EU-lidstaat meer is.

• Voor zendingen van en naar Engeland, Schotland en Wales gelden vanaf 1 januari de regels voor douanevervoer. Die gelden ook als het gaat om doorvoer via die landen naar Noord-Ierland. De Belastingdienst geeft hier uitgebreid uitleg over.

Verkopen binnen de EU

Btw-plichtige klanten in andere EU-landen hebben niets te maken met de Nederlandse btw. De zakelijke klanten dragen zelf omzetbelasting af aan de fiscus in hun eigen land. Op de factuur voor deze klanten wordt geen btw aangegeven, maar wel dat het gaat om een intracommunautaire prestatie (ICP). Vervolgens wordt e in een aparte aangifte aan de Belastingdienst vermeld aan welke bedrijven in andere EU-landen de producten en diensten zijn verkocht. We hebben het hier natuurlijk over de opgave ICP.

Altijd (snel) buitenlandse btw-nummers checken

Bij elke factuur waarbij geen btw wordt berekend en de klant zélf de btw moet afdragen, moet het btw-nummer worden gecontroleerd. Zodat het zeker is dat je te maken hebt met een ondernemer. Als namelijk bij controle van de administratie van je klant blijkt dat het btw-nummer van de afnemer niet klopt, komt er een naheffingsaanslag van de Belastingdienst. Op een boete zit niemand te wachten.

Ieder EU-land heeft een eigen database met btw-nummers van de ondernemers in dat land. Je kunt het btw-nummer van ondernemers uit EU-lidstaten controleren via het Vat Information Exchange System (VIES), een internetsite van de Europese Commissie, waar alle nationale databases van de EU bij aangesloten zijn.

Het kan nog makkelijker. In SnelStart controleer je automatisch de btw-nummers van relaties met één druk op de knop. Het programma checkt de btw-nummers, via het boekhoudprogramma, direct op de internetsite van de Europese Commissie. Zo controleert je klant snel en gemakkelijk btw-nummers, met minder klikken en zonder het opnieuw invoeren van gegevens.

Particuliere (webshop-)verkopen binnen de EU

Tot 1 juli 2021 was er voor ieder EU-land een eigen, specifiek drempelbedrag afgesproken. Bleef de omzet van de ondernemer onder het drempelbedrag, dan mocht hij het Nederlandse btw-tarief worden aangehouden. In de nieuwe regeling vanaf 1 juli staat niet langer een apart drempelbedrag voor ieder EU-land, maar een algemene drempel voor de totale omzet (voor goederen en digitale diensten) in andere EU-landen van 10.000 euro per jaar. De omzet in Nederland telt daarbij niet mee. Het nieuwe algemene drempelbedrag is een veel lager bedrag dan de voormalige bedragen per land.

Zodra de afstandsverkopen (verkopen van goederen en digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen) bij elkaar opgeteld hoger zijn dan 10.000 euro, moet de ondernemer de lokale btw-tarieven hanteren van het land waar hij levert. Wanneer zijn afstandsverkopen onder de 10.000 euro per jaar blijven, dan mag hij Nederlandse btw in rekening blijven brengen en doet hij in Nederland de btw-aangifte op de gebruikelijke manier.

Hoe regelt de ondernemer zelf de btw-aangifte in andere EU-landen?

Vanaf 1 juli 2021 kunnen ondernemers de in andere EU-landen verschuldigde btw via het éénloketsysteem of One Stop Shop (OSS) van de Belastingdienst aangeven. Hiermee kan er één speciale btw-aangifte via de Nederlandse Belastingdienst worden gedaan. De Nederlandse Belastingdienst regelt dat de, via het OSS-portal aangegeven btw, bij het juiste EU-land terechtkomt. Zij kunnen dan binnen het éénloketsysteem ieder kwartaal de btw-melding (aangifte) en betaling in één keer afhandelen.

Om de regeling te mogen gebruiken gelden een aantal voorwaarden, zoals: de ondernemer regelt zelf het transport van de goederen naar de andere EU-landen, het transport van de zending begint in Nederland en hij heeft een vestiging in één EU-land.

Let op: het drempelbedrag geldt niet voor accijnsgoederen, zoals alcoholische dranken en (bijna) nieuwe vervoersmiddelen, zoals auto’s en motoren. Deze goederen zijn altijd belast in het land waar ze naartoe gaan. Daarnaast mag je klant deze regeling niet gebruiken voor margegoederen. Past hij de margeregeling toe dan is hij Nederlandse btw verschuldigd aan de Belastingdienst over de winstmarge van de goederen. De ondernemer berekent geen btw aan zijn afnemer en vermeldt dit ook niet op de factuur.

Btw op invoer van producten in de EU

Worden producten uit een land buiten de EU (bijvoorbeeld China) via de webshop direct aan consumenten in een EU-land verkocht? Vanaf 1 juli 2021 is bij invoer van goederen in de EU invoer-btw verschuldigd in het EU-land waar de goederen de EU binnen komen. Het maakt niet uit wat de waarde is van de zending. Een zending kan bestaan uit een pakket met verschillende goederen. De kosten voor de verzekering en de verzending tellen niet mee bij het bepalen van de waarde.

Ondernemers kunnen de invoer-btw op een centrale manier aangeven met de ‘Invoerregeling’ in het éénloketsysteem. Met de Invoerregeling meld en betaal je in één keer iedere maand de btw voor alle leveringen. Registreren voor deze ‘invoerregeling’ kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

De invoerregeling is van toepassing op zendingen met een waarde van maximaal 150 euro en is niet te gebruiken bij accijnsgoederen, zoals bier, wijn en tabaksproducten. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro zijn vrijgesteld van invoerrechten.

Na verandering van de btw-regelgeving wordt de automatische berekening voor de btw-aangifte en de opgaaf ICP in SnelStart hierop aangepast. Benieuwd naar alle mogelijkheden van SnelStart voor boekhouders en accountants? Hier vind je meer informatie.

Ontdek alle voordelen