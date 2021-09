Nieuw claimplatform wil ook voor zakelijke klanten compensatie variabele rente

Consumentenorganisaties hebben zich met een kluitje in het riet laten sturen bij de compensatieregelingen die banken hebben getroffen voor de hoge variabele rentes, vindt claimadvocaat Adriaan de Gier. Hij wil met Qollect veel meer geld losweken voor gedupeerden – ook voor bedrijven.

De Gier is een nieuw claimplatform begonnen, onderdeel van moederbedrijf DACCS BV, omdat hij vindt dat Nederlandse banken nog miljarden zouden moeten terugbetalen aan consumenten. Die hebben tientallen jaren te veel aan variabele rente betaald. ING, Rabobank en ABN Amro zouden een compensatie moeten uitkeren die volgens berekeningen van Qollect tussen de € 4,2 miljard en € 16,7 miljard ligt. Als ze er met de banken niet uitkomen, dan volgt een rechtsgang.

Ook zakelijke klanten

Qollect is niet de eerste die banken aanspreekt op hun variabele rentebeleid. De Consumentenbond trof onlangs nog een schikking met ABN Amro waarbij € 250 miljoen is gereserveerd voor het terugbetalen van de veel gerekende rente op doorlopend krediet. Dat is volgens De Gier echter een fractie van wat klanten werkelijk zouden moeten krijgen. In de basis moet de variabele rente meebewegen met de marktrente; bij een stijgende rente is dat principe voor banken geen probleem, maar ze hebben wat meer moeite om het toe te passen als de rente daalt. ‘Met het verlagen van de rente hebben ze op grote schaal de hand gelicht’, aldus Qollect. En dan niet alleen op doorlopend krediet, maar ook bij hypotheken en roodstaan. Ook zakelijke klanten zijn gedupeerd, aldus Qollect. In totaal zou het om 8 miljoen consumenten gaan en een groot aantal ondernemingen. Die zijn de boot ingegaan met hun lopende rekening, leningen voor bedrijfsvastgoed of investeringen, leasecontracten van auto’s en bedrijfsmiddelen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel bedrijven schade hebben geleden.

Qollect ontvangt per deelnemer bij een geslaagde compensatieafspraak 10% van de compensatie. Bij een rechtszaak strijkt het platform 20% op.