Nederlandse schatkist relatief weinig geraakt door lockdown

De Nederlandse economie en schatkist komen goed door de coronacrisis. De schuldquote van de overheid loopt in Nederland door corona weliswaar flink op, maar minder dan in veel andere eurozone landen. Dat concluderen ING-economen.

Krimp

Vooral de minder sterke economische krimp dan in andere landen heeft de schade aan de schatkist beperkt, ontdekten de ING-economen. De economie bleef sterker door de lossere lockdowns, die het resultaat waren van beleid én de manier waarop Nederlanders zich gedroegen. Ook andere factoren speelden mee, zoals de kleinere toeristische sector die hard geraakt werd. Dat we in Nederland anders zijn gaan denken over overheidsfinanciën, heeft Nederland crisisbestendiger gemaakt. Maar dat betekent nog niet dat er nu voor alles altijd geld is.

Grote verschillen

In slechts drie eurozonelanden (Finland, Ierland en Luxemburg) ontwikkelt de schuldquote zich naar verwachting tot en met dit jaar nog iets gunstiger dan in Nederland (+12% bbp), terwijl in alle andere landen de schuldquote harder opliep. Vooral Griekenland, Malta, Cyprus, Spanje, Oostenrijk en Italië spannen de kroon. Een aantal van deze landen had voorafgaand aan de coronacrisis ook al een hoge schuldquote.

Schuldquote

De economen zien geen aantoonbaar oorzakelijk verband tussen de hoge schuldquote vooraf en de sterke oploop als gevolg van steunpakketten. De ECB wist met stevige ingrepen te voorkomen dat landen met een hoge schuldquote hinder hadden van een hoge rente. Daarmee verhinderde de hoge bestaande schuld deze landen niet om hun economie met steunpakketten te stutten. Omgekeerd heeft de lage schuldquote van Nederland vooraf geen zichtbare positieve invloed gehad op de gunstigere ontwikkeling hier. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland: “Het relatieve succes in Nederland lijkt in deze crisis niet te komen door wat hier ‘een buffer voor slechte tijden’ is gaan heten. Maar op termijn is dit geen vrijbrief voor het hoog laten oplopen van de staatsschuld, want er waren flinke interventies van de ECB voor nodig om te voorkomen dat landen met een hoge schuld extra op achterstand kwamen.”

Economie Nederland

De verschillen in de schuldquote-ontwikkeling tussen landen zitten vooral in de economie. Nederland springt er vooral hier positief uit. De economie kromp hier minder en dat lijkt vooral samen te hangen met een kleinere daling van de mobiliteit. De per saldo lossere lockdowns zijn het resultaat van overheidsbeleid en het gedrag van burgers. Tot slot ‘profiteerde’ de Nederlandse schatkist van de kleinere toeristische sector, meer mensen die goed konden thuiswerken en sterker stijgende woningprijzen. Blom: “Slechts deels valt de beperkte schade aan de schatkist te verklaren door beleidskeuzes, en dan lijken vooral de lossere lockdowns uiteindelijk geld te schelen. De zuidelijke landen hebben echt pech gehad dat het virus juist hun grote toeristische sector raakte. Dat lijkt me wel iets om mee te wegen in het debat over de overheidsfinanciën in Europa.”