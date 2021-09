Werknemers grote bedrijven weer helft van tijd naar kantoor

‘Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is’ is vanaf 25 september het devies. Grote bedrijven lijken te gaan voor een 50-50 model.

Achmea, PostNL, KPN, Univé en Arcadis willen dat medewerkers vanaf 25 september maximaal de helft van hun werktijd op kantoor zijn. ING houdt vast aan de eerder geplande datum van 11 oktober. ABN Amro zegt iets te versoepelen, maar vraagt de 16 duizend kantoormedewerkers nog steeds vanuit huis te werken wanneer dat kan. Ook verzekeraar Achmea blijft die oproep doen aan zijn 14 duizend werknemers in Nederland, maar verwacht dat het personeel gemiddeld twee dagen per week naar kantoor komt. Bij advies- en ingenieursbureau Arcadis met 2.300 personeelsleden wordt gemiddeld de helft van de tijd thuis en het andere deel op kantoor gewerkt. Werknemers mogen daar zelf kiezen hoe

Bij telecombedrijf KPN verandert het nu geldende wekelijkse maximum van één dag op kantoor op 25 september naar gemiddeld twee dagen. Nu moeten de achtduizend personeelsleden op de kantoren nog een mondkapje dragen als zij zich daar verplaatsen, maar die plicht vervalt. Van de in totaal ongeveer tweeduizend kantoormedewerkers bij PostNL zijn er vanaf eind van de maand dagelijks zeshonderd welkom, in plaats van de 250 nu. De nieuwe situatie komt neer op één of maximaal twee dagen per week werken op locatie. Ook verzekeraar Univé verruimt de capaciteit flink. Op de centrale kantoren in Zwolle en Assen mogen met het nieuwe voorschrift maximaal driehonderd personeelsleden komen van de in totaal 950 medewerkers op die locaties. Niet-gevaccineerde werknemers wordt gevraagd om een (zelf)test te doen voordat zij naar kantoor komen.

VNO-NCW en MKB-Nederland verwachten dat met de op 25 september ingaande aanpassing weer meer op kantoor gewerkt gaat worden.

Bron: ANP