Werkgever mag toch naar vaccinatiestatus werknemer vragen

Werkgevers mogen toch aan werknemers vragen of zij gevaccineerd zijn. Tot nu toe gold dat als een ongeoorloofde inbreuk op de privacy.

Demissionair minister Hugo de Jonge meldde afgelopen dinsdag al dat vragen naar de vaccinatiestatus van personeel niet langer taboe is en er mogelijk een wetswijziging komt om dat mogelijk te maken. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de informatie op de coronawebsite ook al in die zin aangepast, meldt het FD. De wet is (nog) niet gewijzigd, maar juristen zijn tot de conclusie gekomen dat de informatie die tot nu toe op basis van de bestaande wetgeving werd verstrekt niet helemaal correct was.

Informatie mag niet worden verwerkt

Vragen mag nu toch wel, mits daar een goede reden voor is, zoals het in aanraking komen met kwetsbare mensen. Formeel mogen werkgevers geen consequenties verbinden aan het antwoord van de werknemer en de gegevens ook niet verwerken. Dat staat echter sommige maatregelen niet in de weg. Een bedrijfsarts mag niet zeggen welke werknemers gevaccineerd zijn, maar wel een algemeen beeld van het aantal gevaccineerde werknemers delen. Op basis daarvan kan hij adviseren over maatregelen en de organisatie van het werk.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, die werkgevers tot nu toe ontraadde om naar gezondheidsgegevens te vragen, heeft de informatie op de eigen website inmiddels aangepast. De vakbonden zijn en blijven fel gekant tegen registratie van de vaccinatiestatus.

Bron: FD