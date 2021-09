Penningmeester advocatenclub vervalste accountantsverklaring

Advocatenvereniging DFA heeft zich laten ringeloren door de penningmeester: die vervalste een accountantsverklaring en wist daarmee tienduizenden euro’s achterover te drukken.

Dat meldt De Telegraaf, die eerder al berichtte over de vereniging van advocaten en juristen die zijn gespecialiseerd in distributie-, franchise- en agentuurrecht. Het bestuur kwam er onlangs achter dat de jaarstukken van 2012 tot en met 2019 niet op orde waren en dat penningmeester en vicevoorzitter baron Jaap van Till daar de hand in zou hebben gehad. Van Till is inmiddels afgetreden en zit ziek thuis.

Zelf opgebiecht

Op de ledenvergadering afgelopen week lichtte het bestuur de 180 leden verder in. Die hoorden dat Van Till de afgelopen negen jaar ruim € 38.000 in eigen zak stak, zo is gebleken uit een boekenonderzoek door een extern bureau. Dat bedrag is inmiddels terugbetaald. De penningmeester biechtte zelf de fraude op toen het DFA-bestuur in juni toegang tot de bankrekening van de vereniging vroeg.

Geen accountant

De vereniging heeft geen kascommissie. Die is afgeschaft omdat Van Till stelde dat de cijfers door een accountant werden gecontroleerd, maar dat bleek niet waar te zijn. De accountantsverklaring bleek door de penningmeester vervalst. De Amsterdamse deken Evert Jan Henrichs is bezig met een onderzoek naar de zaak, ook al valt de beroepsvereniging niet onder zijn toezicht.

Bron: De Telegraaf