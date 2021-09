Netflix-docu over verdwenen bitcoinmiljoenen

De bizarre zaak van 166 miljoen dollar aan verdwenen bitcoins is onderwerp van een Netflix true crime-documentaire. De serie, die begin 2022 online komt, gaat over de dood van Gerald Cotten en de enorme bitcoinportefeuille waarvan hij alleen de wachtwoorden wist.

QuadrigaCX

De documentaire heet ‘Trust No One: The Hunt for the Crypto King’. Toen Gerald Cotten, de voormalig oprichter en CEO van het Canadese cryptoplatform QuadrigaCX, in 2018 onverwacht overleed, konden zijn klanten fluiten naar hun bitcoins. Cotten had voor ongeveer 160 miljoen euro aan bitcoin bewaard en versleuteld voor zijn klanten. Hij was als enige verantwoordelijk voor de wachtwoorden die toegang gaven tot het vermogen. In 2019 lukte het accountants om Cottens digitale portefeuilles op te sporen. Het bleek dat alle bitcoins verdwenen waren.

Cotten

Ongeveer drie jaar geleden overleed Cotten plotseling in India. Hij stierf aan de gevolgen van de ziekte van Crohn. Na zijn overlijden meldde Jennifer Robertson, de weduwe van de cryptomiljonair, dat ‘Quadriga’s inventaris van cryptomunten niet langer toegankelijk en wellicht deels verloren was’. Sinds het plotselinge overlijden van Cotten proberen zijn voormalige klanten met man en macht weer toegang te krijgen tot hun vermogen. Dit wordt bemoeilijkt door een gebrek aan communicatie vanuit QuadrigaCX, zo meldde de site Coindesk.

Complottheorieën

Door de omstandigheden speculeerden sommigen in de cryptogemeenschap dat Cotten zijn dood in scène had gezet en het geld van zijn klanten had gestolen. Officiële onderzoeken naar de zaak leverden nog geen definitieve antwoorden op. Een sneak preview van de Netflix-documentaire bevat beelden die suggereren dat de film dieper op deze complottheorieën zal ingaan.

Netflix maakte de nieuwe documentaire afgelopen week bekend in deze preview:

foto: Facebook.