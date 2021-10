Deloitte neemt adviesbureau Odysseus over

Deloitte Consulting heeft Odysseus overgenomen, een Amsterdams adviesbureau gericht op ServiceNow en projectportfoliomanagement.

ServiceNow is een leverancier van platforms voor het digitaliseren van workflows. ‘In dit strategische groeigebied worden we marktleider door ons team en klantenbestand te verdubbelen’, aldus Deloitte. ‘Wij helpen klanten om te transformeren naar een digitale onderneming. ServiceNow, als een van onze strategische allianties, speelt een sleutelrol in deze reis met hun toonaangevende digitale workflowplatform.’

Odysseus-eigenaar wordt partner

De medewerkers van Odysseus treden in dienst bij Deloitte. ‘Odysseus verdiept onze capaciteiten met uitgebreide ervaring in IT Business Management, Agile, DevOps en projectportfoliomanagement. Samen met ons bestaande aanbod van ServiceNow’s IT-, risk-, employee- en customer-workflowoplossingen zijn we beter dan ooit gepositioneerd om de volledige breedte van ServiceNow-services aan onze klanten te leveren.’ Sander Treur, eigenaar van Odysseus, wordt partner bij Deloitte.