OM blijft erbij: geen celstraf voor frauderende VVD-penningmeester 

Hoewel het Openbaar Ministerie (OM) bij de rechtszaak alleen een voorwaardelijke straf vroeg, legde de rechter een frauderende boekhouder toch een maand celstraf op. Deze week diende het hoger beroep. Het OM wil nog steeds geen celstraf voor de 66-jarige man die bijna 150.000 euro verduisterde.

Eén maand zitten

Huib van V. deed tussen 2012 en 2017 meerdere grepen uit de kas van de Provinciale Statenfractie van de VVD. Hij kon dit doen als penningmeester en statenlid. Ook verduisterde hij 30.000 euro van een Almeerse stichting. In augustus werd de man door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en een werkstraf van 180 uur. Het OM had gevraagd om een geheel voorwaardelijke celstraf van zes maanden plus de taakstraf. De rechter hield weliswaar vast aan de zes maanden, maar vond dat er één onvoorwaardelijk moest zijn. Dinsdag diende het hoger beroep dat de voormalige penningmeester had aangespannen. Opnieuw vroeg het Openbaar Ministerie om een voorwaardelijke straf.

Schuldbewust

Dat komt omdat Van V. alles heeft bekend, schuldbewust is en ook alles wil terugbetalen aan de gedupeerden. In januari stortte hij 2.000 euro in de kas van de VVD. Sindsdien maakt hij elke maand 750 euro over. In 2037 moet alles zijn terugbetaald. Van V. heeft ook 30.000 euro weggesluisd bij een stichting die zich inzet om een historisch stoomschip weer in de vaart te nemen. Hij was daar sinds 1995 penningmeester. Ook dat gestolen geld zal hij terugbetalen, zei Van V. in het hof.

Duur huis

De financiële problemen van de 66-jarige begonnen naar eigen zeggen toen zijn vrouw in 2007 ernstig ziek werd. Zij is in 2014 overleden. De laatste jaren van haar leven was Van V. haar mantelzorger en kon hij minder tijd aan zijn bedrijf besteden. Daarvoor verdiende het echtpaar samen ruim een ton per jaar, aldus de man. ‘We woonden in een duur huis en hadden een hoge hypotheek. Mijn vrouw zat zonder werk en ik moest voor het inkomen zorgen. Maar daarmee wil ik het niet goedpraten.’

Schaamte

De voorzitter-rechter van het hof herhaalde wat de rechtbank in 2020 had vastgesteld. ‘Het gaat om verduistering van hoge bedragen over een lange periode. En het was ook niet de eerste keer.’ Van V. is in 2017 veroordeeld voor het verduisteren van een groot deel van de nalatenschap van zijn tante. Dat Van V. een administratiekantoor heeft en klanten adviseert over geldzaken, verbaast het hof ook. ‘Ik weet heel goed hoe anderen het moeten doen, maar kennelijk niet voor mezelf’, aldus de boekhouder. ‘Ik heb niet gekeken of er betalingsregelingen mogelijk waren. Dat had ik wel moeten doen. Daar schaam ik mij enorm voor.’ Op de vraag of hij zich dan niet schaamde toen hij het geld verduisterde, antwoordde de man: ‘Natuurlijk wel, maar dat druk je weg. Je denkt dat het later wel weer geregeld wordt. Achteraf gezien heel naïef.’

Nooit meer penningmeester

Van V. woont inmiddels in een huurhuis. Hij ontvangt pensioen, maar werkt ook nog steeds in zijn administratiekantoor. Daarbij beheert hij niet andermans geld, aldus Van V. Hij wil naar eigen zeggen ook nergens meer penningmeester zijn. Het hof doet op 19 oktober uitspraak.

