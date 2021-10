Nieuwe reclamecampagne van PwC

Met zijn campagne ‘The New Equation’ wil PwC zijn rol in het huidige complexe tijdsgewricht laten zien. Bedrijven, organisaties en overheden zijn momenteel vooral op zoek naar vertrouwen en duurzame oplossingen, meent PwC.

Met deze nieuwe mediacampagne wil het accountants- en advieskantoor laten zien welke bijdrage zij kan leveren om bedrijven, organisaties en overheden te helpen antwoorden te vinden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Volgens PwC leven we in een wereld van technologische ontwrichting, geopolitieke spanningen, klimaatverandering en blijvende gevolgen van de coronapandemie.

Optelsom

PwC ziet een grote maatschappelijke behoefte aan vertrouwen. Het accountantskantoor wil daaraan bijdragen middels transparantie en betrokkenheid. Op de website: ‘Wij erkennen dat rapportage en naleving slechts één schakel zijn in een keten die bestaat uit organisatiecultuur, managementmentaliteit, op elkaar afgestemde normen, gecertificeerde professionals, strenge controles, op maat gesneden technologieën en adequaat bestuur. Het streven naar kwaliteit blijft een centrale plaats innemen.’

Een tweede maatschappelijke behoefte is die van duurzaamheid en duurzame resultaten. PwC biedt de benodigde expertise. Het kantoor gelooft dat het combineren van vertrouwen en duurzame resultaten tot succes leidt. ‘Want echte duurzame vooruitgang ontstaat als mensen en nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation’, aldus de reclameboodschap.