Minister Grapperhaus komt met maatregelen voor Pels Rijcken

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid legt een aantal verbetermaatregelen op aan advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken naar aanleiding van de malversaties door Frank Oranje bij het kantoor van de Landsadvocaat, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Op korte termijn wordt onder meer een auditverplichting in het contract met Pels Rijcken opgenomen, op langere termijn komt er een onafhankelijke Raad van Commissarissen.

Adviezen deskundigen

Grapperhaus heeft twee externe deskundigen om onafhankelijk advies gevraagd over welke eisen en verantwoordingsverplichtingen de Staat als cliënt kan stellen aan de Landsadvocaat. De adviezen van prof.mr. T.R. Ottervanger, emeritus hoogleraar Europees Recht en Nederlands Mededingingsrecht en oud advocaat, en prof.dr. A.B. Hoogenboom, hoogleraar forensische bedrijfskunde met werkervaring bij de Staat, zijn inmiddels opgeleverd. Minister Grapperhaus heeft de adviezen met zijn appreciatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit moet leiden tot verbeteringen in de relatie tussen de Staat en Landsadvocaat op de korte, middellange en lange termijn. De verbeteringen die door het kabinet worden doorgevoerd komen naast de maatregelen die Pels Rijcken al heeft doorgevoerd.

Eisen aan Pels Rijcken

De omvang van de malversaties vraagt om een serieuze aanpak door Pels Rijcken om herhaling te voorkomen en de dienstverlening voor de Staat veilig te stellen, schrijft Grapperhaus. Het kantoor heeft al een pakket aan verbetermaatregelen in gang gezet. Daarnaast stelt de minister als harde eis aan Pels Rijcken dat aan alle benadeelden van de fraude de onttrokken gelden worden terugbetaald en volledig medewerking wordt verleend aan onderzoeken van de diverse toezichthouders en het strafrechtelijk onderzoek van het OM.

Implementatie aanbevelingen externe deskundigen

De adviezen van de externe deskundigen beschrijven de relatie tussen Staat en Landsadvocaat en geven ook aan tot welke kwetsbaarheden dat kan leiden voor de Staat. Met de adviezen gaat het kabinet voortvarend aan de slag, schrijft minister Grapperhaus. Daarin is een onderscheid gemaakt tussen verbeteringen die op de korte termijn kunnen worden doorgevoerd, verbeteringen voor de middellange termijn en verbeteringen waarvoor nader advies nodig is.

Zo worden op de korte termijn nadere eisen gesteld aan de overeenkomst tussen de Staat en Pels Rijcken om risico’s te verkleinen. Er zal bijvoorbeeld een auditverplichting in het contract worden opgenomen en een ervaren ‘Risk & Compliance Officer’, ‘Security Officer’ en ‘Financial Officer’ deel gaan uitmaken van het Management Team. Tevens wordt op korte termijn het overleg met Pels Rijcken anders ingericht om de communicatie met het kantoor te verbeteren.

Op de middellange termijn zal bij Pels Rijcken onder meer een onafhankelijke Raad van Commissarissen worden ingesteld. Voor de langetermijnaanbevelingen is meer onderzoek en denkwerk nodig, gelet op de vele en diverse belangen van de Staat. Daarbij denkt het kabinet ook aan de benoeming van een commissie van deskundigen om het kabinet bij een of meer van deze vragen behulpzaam te zijn.

Fraude Frank Oranje

In maart van dit jaar kwam naar buiten dat voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje van advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken in een periode van tien jaar bijna €12 miljoen van cliënten heeft verduisterd. Nadat de fraude aan het licht kwam maakte Oranje in november vorig jaar een einde aan zijn leven. De kwestie was voor de buitenwereld een flinke schok, ook omdat Pels Rijcken een zeer gerespecteerd kantoor was dat de landsadvocaat leverde. Inmiddels is duidelijk geworden dat Oranje al 18 jaar fraudeerde met gelden binnen het kantoor.

Kamerbrief over adviezen deskundigen en verbetermaatregelen kantoor Landsadvocaat

