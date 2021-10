Verzekeringsfraude door bedrijven fors toegenomen

Verzekeraars hebben in 2020 ongeveer 13.000 gevallen van fraude ontdekt. Daarmee werd voorkomen dat een bedrag van ruim 88 miljoen euro onterecht is uitgekeerd aan fraudeurs. Vooral onder bedrijven werd fors meer gefraudeerd, blijkt uit de jaarcijfers van het Verbond van Verzekeraars.

Invloed coronamaatregelen

Veranderingen door COVID-19, zoals thuiswerken, de avondklok en lockdowns, zijn volgens het Verbond niet van invloed geweest op de totale hoeveelheid opgespoorde fraudezaken. Ondanks dat is er een behoorlijke toename van bijna 40% zichtbaar in het aantal bedrijven dat betrokken was bij fraude.

Soorten fraude

De meeste fraudeonderzoeken registreerden verzekeraars in 2020 bij motorrijtuigverzekeringen (3.871), zoals de autoverzekering. Ook bij woonverzekeringen (844) en reisverzekeringen werden veel fraudeonderzoeken gemeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het ensceneren of fingeren van schade, het groter maken van daadwerkelijke schadebedragen, dubbel claimen, opzettelijke misleiding, vervalsing van bewijsstukken zoals facturen én het afsluiten van polissen onder een valse identiteit om daarna een claim in te dienen. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: “Bewezen verzekeringsfraudes zijn het resultaat van intensieve samenwerking en informatie- en kennisdeling tussen verzekeraars onderling, met de politie en het OM. Bovendien voorkomt vroegtijdige signalering van fraude schadekosten en dat is gunstig voor alle verzekerden.”

Meer achtergrondinformatie is te vinden in de CBV factsheet Fraude 2021.