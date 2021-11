‘Coronacrisis heeft focus op digitalisering verzwakt’

De covid-pandemie en het daaraan gekoppelde thuiswerken heeft de digitalisering in het bedrijfsleven versneld, is de algemene indruk. Maar voor het mkb in de zakelijke dienstverlening gaat dat niet op, concludeert softwarebedrijf Teamleader aan de hand van de MKB Barometer.

De coronacrisis is voor veel mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening juist ten koste gegaan van de innovatiekracht, blijkt uit die barometer, waarmee de leverancier van workmagementsoftware periodiek 300 ondernemers bevraagt over de status en toekomst van hun bedrijf. Ruim de helft stelt dat de focus op digitalisering en innovatie is verzwakt. Investeringen in specifieke toepassingen als cashflow management en digitaal projectmanagement blijven achter. ‘Gebrek aan budget en hoge kosten zijn het grootste struikelblok, terwijl ook gebrek aan tijd en benodigde expertise worden genoemd als reden om niet te investeren in digitalisering.’

Minder tijd en middelen

Ruim de helft (54%) van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening geeft aan dat digitalisering belangrijk is voor het bedrijf, maar 45% zegt er minder tijd aan te besteden dan zij zouden willen. Het analyseren van bedrijfsdata wordt een belangrijke voorwaarde voor groei genoemd. De helft van de mkb’ers zegt wel actief kennis te verzamelen en 49% zegt geïnteresseerd zijn in de digitalisering van hun bedrijf. Maar de coronacrisis heeft roet in het eten gegooid. ‘Zo zegt een meerderheid dat zij door de crisis minder tijd, focus en financiële middelen hebben om hun bedrijfsvoering te digitaliseren en zo de weg vrij te maken naar duurzame groei.’

Data-analyse is voor 52% cruciaal voor het voortbestaan en het competitieve vermogen van hun bedrijf. ‘Tegelijkertijd is maar liefst 53% terughoudend met investeringen in digitalisering en innovatie. De helft benadrukt dat zij hiervoor onvoldoende kennis in huis hebben en 43% komt hieraan door tijdgebrek niet toe. Voor veruit de meeste bedrijven geldt dat meer financiële armslag noodzakelijk is om de digitale transitie in gang te zetten.’

Innoveren levert besparing op

Twee derde van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening zeggen nu andere prioriteiten te hebben dan digitalisering. Volgens Teamleader is het gebrek aan tijd en geld een kip-en-ei-probleem. ‘Het is namelijk de vraag wat nu precies oorzaak en gevolg is. Zo is digitalisering cruciaal om te kunnen groeien en de inkomsten te vergroten, terwijl omgekeerd investeringen een voorwaarde zijn om digitale transformaties in gang te zetten. Het verzamelen en analyseren van bedrijfsdata als basis voor adequate besluitvorming kan er uiteindelijk juist voor zorgen dat ondernemers tijd en geld overhouden.’ Volgens het bedrijf is innoveren extra belangrijk nu de arbeidsproductiviteit als gevolg van groeiende personeelstekorten omhoog moet. ‘Dit is al mogelijk door een relatief kleine investering te doen in bijvoorbeeld managementsoftware’, zo wijst Teamleader op het eigen product.