Fiod doet aanhouding voor accijnsfraude

De Fiod heeft maandag doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. De opsporingsdienst vermoedt accijnsfraude en valsheid in geschrift.

Bij de doorzoekingen is een 61-jarige vrouw uit de gemeente Hoeksche Waard aangehouden die voor verhoor is overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en administratieve administratie. De vrouw is scheepsbevoorrader en verkoopt accijnsgoederen zoals sigaretten, tabak en gedistilleerde drank aan zeeschepen. ‘Voor zeeschepen geldt onder voorwaarden dat voor accijnsgoederen geen accijns hoeft te worden betaald als die aan boord worden gebruikt. Het vermoeden is dat de verdachte de accijnsgoederen nooit aan boord van de zeeschepen heeft afgeleverd. Met deze frauduleuze constructie is de Nederlandse Staat mogelijk € 6 miljoen aan accijns en btw misgelopen.’

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.