Mannak en (voormalig) NBA-bestuur in december tegenover elkaar bij tuchtrechter

De Accountantskamer gaat zich volgende maand buigen over de Mannak-affaire. De zitting in de tuchtzaak die de voormalige NBA-directeur heeft aangespannen tegen vijf (voormalige) bestuurders van de NBA is ingepland op vrijdag 17 december, blijkt uit de zittingsagenda van de tuchtrechter.

Fastow

Harm Mannak was sinds januari 2018 directeur van de NBA maar raakte in september 2019 in opspraak nadat Marcel Pheijffer hem in het Financieele Dagblad van belangenverstrengeling had beschuldigd. Mannak had zakelijke banden met Enron-fraudeur Andy Fastow die ook sprak op een NBA-bijeenkomst. De directeur had het NBA-bestuur niet verteld over zijn relatie met Fastow. Nadat Mannak op non-actief was gesteld deed advocatenkantoor Norton Rose Fulbright onderzoek naar het handelen van de NBA-directeur. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zegde de NBA in december 2019 de samenwerking met Mannak op. Die vond het onderzoek niet onpartijdig omdat Norton Rose Fulbright de huisadvocaat van de NBA was, dreigde met juridische stappen maar schikte uiteindelijk met de accountantsorganisatie.

Tuchtklacht

Wel maakte de NBA in juni van dit jaar op haar eigen site bekend dat Mannak een tuchtklacht heeft ingediend tegen vijf (voormalige) bestuursleden van de NBA, waaronder huidig voorzitter Marco van der Vegte en plaatsvervangend voorzitter Esther van der Vleuten. Het gaat om het NBA-bestuur in 2019/2020, meldt de Accountantskamer nu. Daar maakten ook de inmiddels afgetreden bestuursleden Jan Wietsma, Erik van der Haar en Ronald van Rijswijk onderdeel van uit.

Inhoud klacht

Mannak wilde deze zomer bij het bekend worden van de tuchtzaak inhoudelijk niet ingaan op de klacht, behalve dat hij meent dat de vijf (voormalige) NBA-bestuurders ‘het tuchtrecht voor accountants hebben geschonden’. Telefonisch zei hij toen tegen Accountancy Vanmorgen: ‘Het gaat mij om de beoordeling van wat er destijds is gebeurd. Of ik daarna alsnog naar de rechter zal stappen, kan ik nu nog niet zeggen. Daar gaat het mij nu ook niet om.’ Ook liet hij toen weten dat hij door de affaire veel schade heeft opgelopen. ‘Ik was gewend om complexe trajecten te doen, in een publieke en semipublieke omgeving. Dat is gewoon gestopt. Ik heb nog wel andere klanten, maar het is een stuk minder geworden.’ De Accountantskamer meldt nu dat de klacht tegen de (voormalige) bestuurders ‘ziet op hun handelen m.b.t. de non-actiefstelling van klager, het onderzoek naar klager en zijn ontslag en communicatie hierover.’ Wat dat precies betekent zal blijken op 17 december.