Opbrengsten milieubelastingen voor het eerst sinds 2012 gedaald

In 2020 is € 22,165 miljard betaald aan milieubelastingen, blijkt uit CBS-cijfers. Dat is bijna 10% minder dan in 2019. Het is voor het eerst sinds 2021 dat de inkomsten uit milieubelasting zijn gedaald.

In 2019 kwam nog € 24,436 miljard binnen aan milieubelastingen. Het aandeel van de ontvangen milieubelastingen in de totale belasting- en premieopbrengsten daalt al langere tijd. Vorig jaar is het belang verder afgenomen tot 7,1% (7,7% in 2019).

Een derde minder inkomsten uit bpm

De opbrengsten uit brandstofaccijnzen kwamen in 2020 uit op € 7,371 (8,461) miljard: bijna 13% minder dan het jaar ervoor. De bpm-opbrengsten daalden het sterkst: met ruim 35% naar € 1,501 (2,347) miljard. Aan energiebelasting incasseerde de overheid € 6,408 (6,697) miljard en de inkomsten uit emissierechten daalden voor het eerst: die bedroegen € 443 (524) miljoen. Alleen de motorrijtuigenbelasting steeg, zij het minimaal: met € 2 miljoen tot € 5,891 miljard. ‘Tijdens de coronapandemie in 2020 werden er veel minder nieuwe auto’s en motoren verkocht. Van de nieuw verkochte auto’s was een groter deel volledig elektrisch, en daardoor vrijgesteld van bpm. De opbrengst van de brandstofaccijnzen nam af omdat er onder invloed van de coronamaatregelen fors minder werd gereden; Nederlandse personenauto’s legden 19,7% minder kilometers af dan in 2019.

Bedrijven betalen meer energiebelasting

De energiebelasting wordt geheven op het verbruik van aardgas en elektriciteit. ‘Vanwege een verhoging van de belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting zijn met name huishoudens minder energiebelasting gaan betalen. Deze belastingvermindering was in 2019 nog € 257,54 en steeg in 2020 naar € 435,68 per aansluiting, een maatregel waar vooral kleinverbruikers van profiteren. Bedrijven zijn juist meer energiebelasting gaan betalen in 2020, met name omdat de tarieven voor Opslag duurzame energie voor grootverbruikers van aardgas relatief veel stegen. Om het gebruik van aardgas te ontmoedigen en elektrische warmteopties zoals warmtepompen te stimuleren wordt de laatste jaren steeds meer belasting op aardgas geheven ten opzichte van elektriciteit.’