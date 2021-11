Mkb-accountant. Hoe verder?

Novaa-voorzitter Marco Moling herkent zich niet in de indruk van minister Hoekstra dat door de NBA serieuze inspanningen worden geleverd om de mkb-accountant binnen de beroepsorganisatie een volwaardige rol te geven, betoogt hij in een opiniebijdrage op Accountancy Vanmorgen:

Mkb-accountants zijn van oudsher dé vertrouwensadviseurs van de mkb-ondernemer. In de afgelopen tijd hebben vele mkb-ondernemers ervaren hoe belangrijk het kan zijn om een goede accountant te hebben die aandacht heeft voor hun onderneming. Een mkb-accountant die ondersteunt bij de financiële bedrijfsvoering en adviseert over bijvoorbeeld corona gerelateerde maatregelen. De wetgever vond het destijds zelfs van belang om het beroep wettelijk te beschermen. Leuk, maar in de praktijk zien we dat allerlei andere groepen “deskundigen” in het mkb vanuit overheidswege verklaringen richting derden, zoals de derdenverklaring en rapportages aan banken mogen afgeven. Feitelijk wordt de mkb-accountant op papier beschermd met extra regelgeving. Dit leidt echter niet tot bescherming maar wel tot een oneigenlijke concurrentie. Deze onwenselijke situatie was één van de redenen om in 2014 de vereniging Novak op te richten (sinds 2020 Novaa, de beroepsvereniging voor mkb-accountants). Wij maken ons sindsdien hard voor de belangen van de mkb-accountant richting politiek en andere stakeholders.

Een andere reden voor de oprichting was de belangenbehartiging vanuit de NBA. Na de fusie tussen NOvAA en NIVRA waren vele mkb-accountants van mening dat de NBA onvoldoende aandacht en oog had voor de gevoelens en gedachten van deze groep. Nu, 7 jaren later kunnen we concluderen dat we veel bereikt hebben. Door onze tussenkomst hebben we aandacht gevraagd en gekregen voor zaken als specifieke mkb-regelgeving, goverance-vraagstukken, onderwijs en het imago en ondernemerschap van mkb-accountants.

Ondanks het feit dat wij voortdurend beargumenteerd gewaarschuwd hebben over de handelwijze van de NBA is er geen automatische certificeringsbevoegdheid meer voor de afgestudeerde AA. Daarmee is een belangrijke fusiebelofte gebroken. Ook de belofte om te kijken naar een federatief model als alternatief voor de NBA-governance is genegeerd. Daarvoor zijn faculties en communities gekomen, waarvan de meerwaarde ten opzichte van de bestaande, wettelijke ledengroepstructuur in nevelen gehuld blijft. Zijn de huidige, beperkte initiatieven niet gewoon mogelijk binnen de bestaande ledengroepstructuur?

Het feit dat er weinig aandacht was voor onze argumenten en met de wensen van leden weinig werd gedaan heeft ons in maart 2020 doen besluiten om de hulp van het Ministerie van Financiën in te roepen. Daarbij is uiteindelijk de opdracht aan de NBA meegegeven om een fundament te bouwen die recht doet aan de mkb-accountant en die leidt tot een blijvende verankering van de belangen van de mkb-accountant binnen de governance van de NBA. Daarbij zouden Novaa en NBA moeten samenwerken om dit te bereiken.

Zo’n anderhalf jaar later stellen wij vast dat de échte wil ontbreekt bij de NBA. Het proces verloopt uiterst moeizaam en komt niet echt van de grond. Daarbij doet de NBA haar stinkende best om vooral aan de buitenwereld (lees: politiek en leden) te laten zien hoe goed ze bezig is. Dat moge o.a. blijken uit de beantwoording van recente vragen gesteld door het kamerlid Ephraim aan minister Hoekstra. De minister schrijft: “Mijn indruk is dat er nu door de NBA, in nauwe samenwerking met verschillende vertegenwoordigers van de mkb-accountants, serieuze inspanningen worden geleverd om de mkb-accountant binnen de beroepsorganisatie een volwaardige rol te geven […]”. Het zal duidelijk zijn dat wij ons op geen enkele manier herkennen in deze uitspraak.

Een publiciteitscampagne voor het mkb, een ledenonderzoek, vacatures in het FD. Echter, een fundamentele mkb-aanpak vanuit een brede visie gedragen en ondersteunt door het Ministerie ontbreekt nog steeds. Het politieke spel is belangrijker geworden dan de wensen van leden. Daarmee breekt de NBA dus ook een gedane belofte richting Ministerie, Novaa en de mkb-accountants. De trein dendert gewoon door. De nieuwe pe-regeling, die slecht uitvoerbaar is voor de kleinere kantoren is daarvan een voorbeeld. De door ons sinds 2014 gevraagde en door de beroepsgroep verlangde innovatieve assurance-op maat producten zijn een ander voorbeeld. Behoudens de verplichte NOW-standaard is het hiermee droevig gesteld. Ondertussen moeten we het wel doen met een algemeen bestuurslid dat als niet-accountant de kritische blik van het maatschappelijk verkeer moet vertegenwoordigen.

Ook een voorzitter met een mkb-profiel zou na jaren van de B4-hegemonie wenselijk zijn. Ondanks het feit dat we tijdens de voorzittersverkiezing in 2017 hebben kunnen vaststellen hoe, via busladingen jonge accountants van de B4, democratie werkt bij onze beroepsorganisatie, heb ik onlangs nogmaals een poging gedaan om de eerste voorzitter te worden met een mkb-profiel. Er is gekozen voor een niet-accountant, waarbij een mkb-profiel ook weer ver te zoeken is. Daarmee is en blijft de mkb-accountant anno 2021 nog steeds een ondergeschoven kindje bij de NBA.

Novaa zal zich in blijven zetten voor de mkb-accountant als vertrouwensadviseur van mkb-ondernemers in Nederland. Wel is het van belang dat mkb-accountants zelf ook in actie komen. Op dit moment is de mkb-accountant zich te weinig bewust hoe de NBA morrelt aan zijn/haar positie. Met als uiteindelijk resultaat dat de wettelijke borging in gevaar komt. Zover moeten we het niet laten komen!

Drs Marco Moling AA RA, voorzitter beroepsvereniging Novaa