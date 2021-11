‘Grote kans dat nieuw kabinet jubelton versobert of afschaft’

De kans is aanzienlijk dat een nieuw kabinet de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning (ook bekend als jubelton) versobert of afschaft. Dat verwacht de Van Bruggen Adviesgroep. De grote financiële dienstverlener wijst op de discussie die al enige tijd gaande is over nut en noodzaak van de fiscale regeling.

Schenkingsvrijstelling

Een aantal jaar geleden is de eenmalige belastingvrijstelling voor het ontvangen van een schenking voor de aankoop van een woning fors verruimd. In 2021 geldt voor een kind tussen de 18 en 40 jaar een vrijstelling van € 105.302,-. Het mag daarbij ook gaan om een schenking voor bijvoorbeeld het financieren van een verbouwing of het aflossen van een hypotheek (eigenwoningschuld).

Regeling omstreden

De verhoging van deze vrijstelling was een belangrijke maatregel om de op dat moment stroperige woningmarkt op gang te houden. Inmiddels is de regeling omstreden. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurde afgelopen zomer een onderzoek naar de Tweede Kamer waarin wordt geconcludeerd dat de regeling niet doelmatig is, weinig toevoegt en de vermogensongelijkheid vergroot. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) pleitte onlangs voor afschaffing.

Effect onduidelijk

De Van Bruggen Adviesgroep wijst klanten er nu op dat er een grote kans bestaat dat een nieuw kabinet de regeling van de verhoogde schenkingsvrijstelling versobert of afschaft. ‘Doordat dit boven de markt hangt, kan het daarom raadzaam zijn voor ouders die een schenking overwegen, deze plannen niet te ver voor zich uit te schuiven. Overigens is het de vraag in hoeverre de afschaffing van de verhoogde schenkingsvrijstelling veel effect zal hebben. Ouders kunnen alsnog besluiten om een bedrag aan een kind te schenken, waarbij gewoon de schenkbelasting voldaan wordt. Bovendien zou de overheid dan ook de mogelijkheid moeten blokkeren dat kinderen een hypotheek krijgen van hun ouders, waarbij de maandelijkse hypotheeklasten weer worden terug geschonken.’