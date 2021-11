Drie ziekenhuizen in gevarenzone volgens accountant

Zaans Medisch Centrum, Ommelander Ziekenhuis en Amstelland hebben een waarschuwing van hun accountant ontvangen. In de controleverklaringen word gewezen op een materiële onzekerheid over het doorgaan van de toekomstige bedrijfsvoering. ‘Dan is er wel echt iets aan de hand’, zegt Chris van den Haak van BDO Accountants & Adviseurs tegen Zorgvisie.

Stijging

Het gaat om een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen er alleen in de jaarrekening van het Ommelander Ziekenhuis een dergelijke passage over de continuïteit werd opgenomen. De problematiek hangt deels samen met de coronapandemie. Cijfers van BDO bevestigen het beeld dat kleine en middelgrote ziekenhuizen zijn benadeeld door de steunregeling voor ziekenhuizen. De besturen van alle drie de ziekenhuizen zijn vol vertrouwen dat de situaties worden opgelost, maar de opmerkingen van de accountant in de controleverklaring wijst erop dat dit niet zeker is.

Coronacompensatie

In het jaarverslag schrijft Zaans Medisch Centrum bijvoorbeeld dat het financieel onder druk staat door de kosten van de coronapandemie en de bestrijding van de NDM bacterie. Accountant PwC schrijft dat er ‘gerede twijfel’ is over de continuïteit bij het ziekenhuis en dat ZMC mogelijk niet in staat zal zijn alle verplichtingen na te komen. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen, met KPMG als controlerend accountant, schrijft een plan te hebben bedacht om duurzaam financieel gezond te worden. Zo wordt het personeelsbestand verkleind, de materiële kosten verlaagd en wil het ziekenhuis de zorgopbrengsten verhogen door zorgverschuiving. Maar hiervoor is OZG deels afhankelijk van andere partijen zoals de zorgverzekeraars, aandeelhouders en de overheid. OZG heeft hier vertrouwen in, maar als die maatregelen niet blijken te werken, zou het ziekenhuis mogelijk niet meer voldoen aan de leningsconvenanten. Hierdoor kan ook een afschrijving op het vastgoed ontstaan waardoor de solvabiliteitsratio van 25 procent niet wordt gehaald. Het OZG benadrukt vertrouwen te hebben in de uitkomst waarbij een gezonde financiële toekomst wordt geborgd en een impairment op het vastgoed wordt voorkomen. Er wordt ook opgemerkt dat er de tussentijdse cijfers over het eerste kwartaal van 2021 positieve resultaten laat zien.

Reële kans

Ook voor Amstelland, eveneens klant bij KPMG, geldt dat het afhankelijk is van derde partijen. Het ziekenhuis behaalde een positief resultaat over 2020, maar niet alle coronakosten werden gecompenseerd en het ziekenhuis behaalde niet de EBITDA-ratio. Financier Rabobank gaf een waiver over 2020 af, maar ook voor latere jaren blijft er onzekerheid. Amstelland heeft een plan om de financiële positie te versterken samen met betrokkenen, maar de onzekerheid over de coronapandemie betekent dat Amstelland mogelijk opnieuw een beroep moet doen op de Rabobank. In een reactie zegt Amstelland dat er door de aanhoudende covid-zorg een reële kans is dat het ziekenhuis ook in 2021 niet kan voldoen aan de overeengekomen EBITDA-ratio. Tot nu toe is dat nog niet aan de orde.

Bron: Zorgvisie