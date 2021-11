MKB-Nederland wil verder uitstel betaling belastingschulden

Wat MKB-Nederland betreft krijgen ondernemers die door de recente coronamaatregelen omzet mislopen, meer uitstel voor het betalen van belastingen. De vereniging krijgt steun van een hoogleraar.

Dat meldt het FD. Getroffen ondernemers zouden ook na 1 oktober nog uitstel van belasting moeten hebben en bovendien meer tijd moeten krijgen om eerder uitgestelde belastingen terug te betalen. MKB-Nederland liet eerder al weten dat het nieuwe compensatiepakket van € 1,3 miljard van de overheid onvoldoende is. Met ingang van oktober volgend jaar moeten bedrijven hun belastingschuld binnen vijf jaar afbetalen. Dat vindt MKB-Nederland nu een onmogelijke opgave, vooral voor de horeca. ‘Het eigen vermogen van veel van deze bedrijven is verdampt.’

De ondernemersvereniging krijgt steun van hoogleraar banking and finance Harald Benink: ‘Als het verder uit de hand loopt, kan het uitrollen van nieuwe steun noodzakelijk zijn. Dan komt ook het terugbetalen vanaf oktober 2022 weer aan de orde. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat die datum wordt uitgesteld.’ Ook het opnieuw in stelling brengen van de NOW-steun zou een optie kunnen zijn.

Aangroei banktegoed groter dan schuld

Ondernemers moeten nog € 19 miljard aan belastingen betalen, maar die schulden concentreren zich bij een beperkte groep. Volgens ABN Amro kost het aflossen van de schuld bedrijven in de horeca gemiddeld zestien maanden winst. Maar cijfers van ING geven weer aan dat de banktegoeden van bedrijven in totaal met € 29 miljard zijn gegroeid. ‘Er zijn veel middelen, maar ze zijn waarschijnlijk scheef verdeeld.’

De demissionaire regering denkt dat uiteindelijk € 1,5 miljard aan belastingschulden nooit betaald zal worden.

Bron: FD