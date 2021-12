BDO-grondlegger Jan Obers overleden

Jan Obers, een van de grondleggers van het huidige BDO, is afgelopen week overleden. Hij is 94 jaar geworden.

Obers studeerde bedrijfseconomie en trad in 1957 in dienst bij het Tilburgse accountantskantoor van Adrianus Fortgens – voor een maandsalaris van 200 gulden, vertelt hij later aan het Brabants Dagblad. Hij combineert zijn baan daar met een studie accountancy. Al vier jaar later neemt hij het bedrijf over. In 1967 fuseert Obers met het Eindhovense Camps en vanaf 1973 wordt de uitbreiding richting het westen van het land gezocht, met nieuwe vestigingen in Utrecht, Alphen aan den Rijn, Leiden en Naaldwijk. In 1987 sluit CampsObers zich aan bij het internationaal opererende Binder, Dijker, Otte. In 1990 bestond BDO CampsObers uit 700 medewerkers; rond die tijd ging Obers met pensioen.

‘Op en top een heer’

‘Hij probeerde zijn mensen op een plezierige manier vakinhoudelijk te prikkelen, waarbij hij van hen ook veel verwachtte’, aldus de raad van bestuur van BDO in een advertentie in NRC. ‘Zijn devies was “als je studeert, dan profiteren we daar allebei van”.’ Na zijn vertrek bleef Obers betrokken bij het bedrijf. Hij was daarnaast onder meer enige tijd voorzitter van de toenmalige beroepsorganisatie Nivra, bestuurslid van ziekenhuizen en adviseur van ondernemingen. ‘Hij was en bleef op en top een heer, met gevoel voor stijl en etiquette. Tot op zeer hoge leeftijd was hij enorm scherp en kritisch.’