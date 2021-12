Twee jaar doorhaling voor AA die hertoetsing bleef uitstellen

Een AA die met de NBA jarenlang niet tot een afspraak kwam voor de hertoetsing van zijn kantoor, is door de Accountantskamer voor twee jaar doorgehaald. Er was sprake van onwil en de coronamaatregelen zijn onvoldoende excuus voor het herhaalde uitstel.

Bij een kantoortoets in 2012 stelt de NBA vast dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantspraktijk van de AA niet op orde is. Onder meer de Wwft-procedures en de tekeningsbevoegdheid zijn niet schriftelijk vastgelegd en het kantoor heeft geen algemene voorwaarden. Ook ontbreekt in een getoetst dossier een bedrijfsbeschrijving van en besprekingsverslagen met de cliënt.

Van uitstel naar afstel

Zoals te doen gebruikelijk stelt de AA een verbeterplan op; dat wordt goedgekeurd. Vervolgens krijgt het kantoor van 2014 tot 2018 elk jaar vrijstelling van een hertoetsing vanwege een voorgenomen fusie dan wel sluiting van de accountantspraktijk. Daarna wordt tussen februari 2018 en september 2020 zes keer een hertoetsing ingepland, maar die wordt op een keer na (in maart 2020) telkens door de AA afgezegd om uiteenlopende redenen; de laatste keren worden de coronamaatregelen als struikelblok genoemd.

Na zes keer is de maat voor de NBA vol: er volgt een tuchtklacht wegens weigering om mee te werken aan een hertoetsing en er is geen oriëntatievragenlijst ingevuld. Overigens laat de AA zich in oktober vrijwillig uitschrijven uit het accountantsregister.

Geen initiatief genomen

De tuchtrechter verklaart de klacht gegrond. ‘Op de eerste plaats heeft betrokkene niet tot nauwelijks gereageerd op voorstellen van klaagster voor een datum waarop de hertoetsing kon plaatsvinden.’ Daarnaast heeft de AA geen enkel initiatief genomen om een datum voor een hertoetsing te plannen en zo te tonen dat hij het verbeterplan van augustus 2012 in zijn praktijk heeft doorgevoerd. ‘Strikt genomen is in de VoKwb geen rol weggelegd voor de accountant om een afspraak te maken voor een hertoetsing, maar wanneer – zoals hier het geval is – een aantal hertoetsingsmomenten niet doorgaat doordat betrokkene de afspraken annuleert, mag van de betrokken accountant verwacht worden dat hij hierin een actieve houding aanneemt.’

Negatief gereageerd op voorstellen

De AA brengt de pandemie in stelling: in maart 2020 kon geen hertoetsing op zijn kantoor plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen: het dringende advies was zo veel mogelijk thuiswerken. Maar de NBA bleef daarna aandringen op een afspraak op kantoor en kon niet aantonen dat de toetsers niet besmet waren met het coronavirus. De Accountantskamer is er niet gevoelig voor. ‘Daarvoor is van belang dat klaagster een aantal voorstellen heeft gedaan, waardoor de hertoetsing, met inachtname van de coronamaatregelen, zou kunnen plaatsvinden. Zo heeft klaagster voorgesteld dat de hertoetsing op haar kantoor, waar voldoende afstand kan worden gehouden, zou plaatsvinden. Of dat betrokkene de toetsdossiers digitaal aan klaagster ter beschikking zou stellen. Op al die voorstellen heeft betrokkene negatief gereageerd. Ook hier geldt dat betrokkene geen initiatief heeft genomen of voorstellen heeft gedaan waardoor de hertoetsing toch zou kunnen doorgaan.’ Daarbij komt dat de AA ondanks twintig e-mails en brieven met een verzoek geen oriëntatievragenlijst heeft ingevuld.

Geen blijk van inzicht

De AA wordt doorgehaald voor een periode van twee jaar. ‘Zowel in de e-mailberichten aan klaagster, in zijn verweerschrift als tijdens de zitting heeft betrokkene geen enkel blijk van inzicht in zijn fout gegeven. Hij legt de schuld bij klaagster, terwijl betrokkene zelf in ernstige mate is tekortgeschoten in zijn medewerkingsverplichting.’ Daarnaast heeft hij gedurende een lange periode van meerdere jaren afspraken ontdoken, ‘zodat waar in het begin nog kan worden gesproken van onmacht aan de zijde van betrokkene gaandeweg sprake is geworden van onwil om mee te werken aan de hertoetsing, terwijl die medewerking elementair is’.

Uitspraak: 21/926 Wtra AK