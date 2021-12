Douma: ‘Besluitvorming had beter en transparanter gemoeten’

Zoals toegezegd heeft Kris Douma verantwoording afgelegd over de besluitvorming rond de verplichte melding van fraude en continuïteit. Hij doet dat middels een column op accountant.nl.

Snelheid

Douma: ‘In de communicatie rondom het bestuursbesluit van 8 december is gekozen de leden van de NBA zo snel mogelijk te informeren. Het bestuur zag die noodzaak, omdat de standaard per 1 januari 2022 van toepassing is voor de melding van fraude bij organisaties van openbaar belang. Hierdoor ontbrak op dat moment de uitgebreide verantwoording van het besluitvormingsproces. Dat had beter gekund. Leden horen te weten hoe een zo belangrijk besluit genomen is, op grond van welke afwegingen en hoe de consultaties zijn gewogen.’

Niet terugdraaien

Douma ziet geen inhoudelijke reden om het besluit terug te draaien. ‘Het is een belangrijke stap in de nadere invulling van de rol van de accountant op het gebied van fraude en continuïteit. Ik zie echter wel redenen om op grond van het gevolgde besluitvormingsproces en de gebrekkige transparantie te erkennen dat het beter had gemoeten.’ Voor hoogleraar Marcel Pheiffer was niet alleen de besluitvorming, maar ook het besluit zelf reden zijn lidmaatschap van de NBA op te zeggen. Pheiffer vindt dat accountants niet moeten rapporteren over hun werkzaamheden maar over hun bevindingen. Die verplichting zit volgens hem onvoldoende in de Standaard.

