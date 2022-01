‘Thuiswerkvergoeding kan lastig worden’

In de Tax Talks uitzending van 25 januari 2022 zei dr. Frank Werger dat er nog wat haken en ogen zitten aan de nieuwe thuiswerkvergoeding. Als thuiswerken niet tijdelijk is maar permanent, zullen werkgevers na de coronacrisis te maken krijgen met de vraag wat aan thuiswerkende medewerkers onbelast mag worden vergoed.

Er is een vrijgestelde thuiswerkvergoeding van € 2 per thuiswerkdag. Geeft de werkgever een vaste vergoeding aan een werknemer die op minimaal 128 dagen per kalenderjaar thuiswerkt? Dan mag hij deze vergoeding berekenen alsof de werknemer hooguit 214 dagen per kalenderjaar thuiswerkt. Onder de vergoeding van € 2 vallen veel kosten van thuiswerken onder de vergoeding, zoals gas, water, licht, koffie, thee en toiletpapier.

Thuiswerkdagen aantonen

De werkgever heeft te maken met een relatief lichte bewijslast, omdat het een forfaitaire vergoeding betreft. Aan de andere kant moet de werkgever kunnen aantonen op hoeveel dagen zijn werknemer thuiswerkt. Werger wijst erop dat de fiscus in principe uitgaat van wat de werkgever en de werknemers zijn overeengekomen. Het aantal thuiswerkdagen is bijvoorbeeld contractueel vast te leggen. Maar Werger vraagt zich af of de Belastingdienst tijdens een controle de overeenkomst afdoende bewijs vindt.

Reiskostenvergoeding

Als de medewerker een deel van de werkweek thuis werkt verandert er ook het nodige voor de reiskostenvergoeding. Een werknemer mag over dezelfde dagen niet zowel een thuiswerkvergoeding als een reiskostenvergoeding ontvangen. Stel dat een werknemer in de regel twee dagen vanuit huis werkt en drie dagen op kantoor. De enkele reisafstand tussen woning en werk bedraagt bijvoorbeeld 25 kilometer. Onder de oude situatie had de werknemer recht op een reiskostenvergoeding op jaarbasis van 214 dagen x 2 x 25 km x € 0,19/km = € 2.033. Een werknemer mag echter over dezelfde dagen niet zowel een thuiswerkvergoeding als een reiskostenvergoeding ontvangen. In de nieuwe situatie ontvangt hij dus 3/5 x 214 dagen x 2 x 25 km x € 0,19/km = € 1.220 (afgerond). Zijn thuiswerkvergoeding bedraagt 2/5 x 214 x € 2 = € 172. Het totaal is nu slechts € 1.392. Dit verschil vloeit voort uit het feit dat de werkgever in de nieuwe situatie moet werken met het werkelijke thuiswerkpatroon. Werger voorziet daarom problemen in de uitvoering.

Bron: Tax Live