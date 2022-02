Financiële sector komt met actieplan voor circulaire economie

De werkgroep Circulaire Economie van het Platform voor Duurzame Financiering doet voorstellen voor een aantal concrete acties om de financiële sector de aanjager van de circulaire economie te maken.

De Nederlandse regering streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Het Platform voor Duurzame Financiering is opgericht om te kijken

hoe op weg daarnaartoe belemmeringen voor duurzame financiering kunnen worden voorkomen of weggenomen en is een samenwerkingsverband van onder meer DNB, de AFM, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie. De werkgroep Financiering Circulaire Economie bestaat uit onder meer de NBA, Rabobank, ABN, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, PGGM, ING en Nyenrode Business Universiteit.

Kaders zijn nog lineair

De financiering van circulaire bedrijven en projecten kent nog veel belemmeringen, aldus de werkgroep. ‘Zo moeten bedrijven handelen binnen de kaders van een overheersend lineaire economie, waarbij negatieve externe effecten niet meewegen in de prijs van producten en diensten. Dit leidt ertoe dat de risico- en rendementsprofielen van circulaire bedrijfsmodellen nog niet goed begrepen en ingeschat worden en investeerders doorgaans voorrang geven aan lineaire investeringen.’ De werkgroep vindt dat circulaire overwegingen in 2030 een integraal onderdeel moeten zijn in de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen en doet vier concrete voorstellen.

Neem lineaire en circulaire risico’s meenemen

Lineair risico moet expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen, vindt de groep. ‘Het gaat hier om het risico op discontinuïteit door te blijven ondernemen onder de onhoudbare aanname van oneindige grondstoffen. En circulaire risico’s moeten reëler worden ingeschat door (risico)modellen op de toekomst te richten en zekerheden te zoeken in toekomstige kasstromen, langetermijnstabiliteit en ketencontracten.’

Circulaire ‘metrics’

Door het meewegen van circulaire metrics in financiering wordt de transparantie vergroot, aldus de werkgroep. ‘Externe controle en benchmarken worden mogelijk en het risico op greenwashing wordt verlaagd.’

Landmarkdeals

Met landmarkdeals, het financieren van een bedrijf dat nadrukkelijk circulariteit nastreeft en minstens één nieuw element van circulaire financiering toepast, moet ervaring worden opgedaan. ‘De inzichten die hieruit volgen, hoe we het beste circulariteit kunnen meten, hoe risico’s en kansen gewogen moeten worden en hoe financiers op structurele wijze deze informatie kunnen gebruiken, worden met de sector gedeeld.’

Financieringsinstrumentarium

Een verbreding en verbetering van de financieringsinstrumenten zorgt ervoor om snel tot een kantelpunt te komen waarna circulaire financiering de norm wordt, aldus de aanbeveling. ‘Met meer risicodragend kapitaal voor circulaire bedrijven in een vroege fase en het ontwikkelen van passende financiering, kunnen circulaire bedrijven groeien naar de benodigde schaal om te voldoen aan investeringscriteria voor financiers in een latere fase, zoals banken en institutionele beleggers. Blended finance, overheidsfinanciering en financiële innovatie kunnen een belangrijke rol hierin spelen.’