Kamer spreekt over accountancy op 30 maart: hier zijn alle stukken

Op woensdag 30 maart spreekt de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer met minister Kaag van Financiën over het accountantsberoep. Hier vindt u de agenda en alle bijbehorende stukken.

Op 30 maart van 10 tot 13 uur debateert de vaste Kamercommissie voor Financiën over het accountantsdossier. Dat was controversieel verklaard toen het vorige kabinet begin 2021 aftrad. Het is voor het eerst dat de nieuwe minister, Sigrid Kaag, met parlementariërs in gesprek gaat over het onderwerp. Op de agenda voor het overleg staat onder meer de reactie op een consultatie van de IFRS Foundation over de rapportage van niet-financiële informatie. Ook wordt gesproken over een brief van de vorige minister Hoekstra over beursvennootschappen die moeite hebben met het vinden van een controlerend accountant.

Agenda

Reactie op consultatie IFRS Foundation over rapportage niet-financiële informatie (Brief regering – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 4 januari 2021 Reactie op consultatie IFRS Foundation over rapportage niet-financiële informatie – 32545-129). Klik hier.

Reactie op verzoek commissie over de brief van een beursvennootschap op het gebied van accountancy (Brief regering – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 14 december 2020, Reactie op verzoek commissie over de brief van een beursvennootschap op het gebied van accountancy – 33977-35). Klik hier.

Rapport ‘Versterking verantwoordingsketen’ en tweede voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector (Brief regering – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 9 juli 2021, Rapport ‘Versterking verantwoordingsketen’ en tweede voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector – 33977-37). Klik hier.

Onderzoek Joint Audit in de accountancysector (Brief regering – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 26 november 2021, Onderzoek Joint Audit in de accountancysector – 33977-38). Klik hier.

Opvolging op het kostenkader AFM ten aanzien van accountancysector en aanbieding voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector 2 (Brief regering – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 2 februari 2021, Opvolging op het kostenkader AFM ten aanzien van accountancysector en aanbieding voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector – 33977-36). Klik hier.

Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg van 28 september 2020 over Accountancy (Brief regering – minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 14 december 2020, Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg van 28 september 2020 over Accountancy – 33977-34). Klik hier.