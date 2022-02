Mazars trekt accountantsverklaringen in, wil niets meer doen voor Trump Organization

Mazars trekt de handen af van de Trump Organization, een holding van voormalig president Donald Trump. Op de accountantsverklaringen die het accountantskantoor de afgelopen tien jaar afgaf bij de cijfers van de Trump Organization kan niet langer worden vertrouwd en Mazars wil ook niet langer samenwerken met Trumps imperium. Dat heeft het accountantskantoor onlangs aan de Trump Organization laten weten, meldt persbureau Bloomberg.

De stap van Mazars moet in het licht worden bezien van fraudeonderzoeken die momenteel lopen naar de Trump Organization. De New Yorkse procureur-generaal Letitia James onderzoekt momenteel ‘een patroon van potentiële fraude aangaande de manipulatie van waardebepalingen van belangrijke Trump-eigendommen.’ Ook lopen er andere (strafrechtelijke) onderzoeken naar fraude binnen de bedrijven van Trump.

Mazars

Mazars heeft laten weten dat het de banden verbreekt na eigen onderzoek en op basis van stukken van de procureur-generaal. Met betrekking tot de cijfers over de jaren 2011 tot en met 2020 heeft het accountantskantoor niet geconcludeerd dat er sprake is van materiële discrepanties, maar het ‘geheel van omstandigheden’ was aanleiding om te concluderen dat er sprake zou zijn van een mogelijk belangenconflict met de Trump Organization.

Aanklager James zegt dat de verklaring van Mazars aantoont hoe belangrijk haar onderzoek is. De Trump Organization benadrukt in een reactie dat er volgens de accountingstandaarden is gehandeld en dat justitie daarom helemaal geen zaak heeft.