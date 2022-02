Exact presenteert de Winter ’22 Release, met nieuwe features, product updates en verbeteringen in onder andere Exact Online, Globe+ en op het gebied van PSD2-bankkoppeling. De release ondersteunt nog meer automatiseringsmogelijkheden die ondernemers en accountants helpen sneller de juiste beslissingen te nemen.

PSD2-bankkoppeling

PSD2 is Europese wet- en regelgeving voor open banking die innovatie, concurrentie en efficiëntie van betaaldiensten bevordert. Het grote voordeel hiervan is dat je als ondernemer met een PSD2-bankkoppeling vaker actuele bankgegevens ontvangt, in bijna alle gevallen minimaal vier keer per dag. Exact bood al verschillende PSD2-bankkoppelingen aan met grote Nederlandse banken, om als ondernemer altijd real time inzicht te hebben in je geldstromen en gemakkelijk betalingen kan doen vanuit je boekhoudomgeving. Vanaf nu is de koppeling ook beschikbaar voor rekeninghouders van Knab, SNS, ASN, RegioBank en Van Lanschot. Voor de laatste vier genoemde banken werd de koppeling nog niet door de banken geboden.

Globe+

Wat betreft ontwikkelingen binnen Globe+: de financiële en logistieke modules zijn nu beschikbaar. Om het gecontroleerd uit te rollen, nodigt Exact gefaseerd bedrijven uit om met de nieuwe versie aan de slag te gaan. De komende maanden komen we met modules voor productie en internationale wetgevingen naast de al beschikbare wetgevingen.

Exact Online mobiele app

De Exact Online app krijgt een compleet nieuw uiterlijk en zal gefaseerd beschikbaar komen voor zowel Android als iPhone. De app krijgt een nieuw en fris uiterlijk, met de mogelijkheid de app in donkere modus te bekijken. Deze donkere modus wordt als rustiger voor de ogen ervaren en werkt daarom prettiger. Het was één van de meest gevraagde productsuggesties. De app is ook verder uitgebreid op het gebied van urenregistratie. Het ureninvoerscherm is nog overzichtelijker gemaakt en je kunt ook gewerkte uren bijhouden met behulp van een start-stop timer.

BTW-aangifte

Het is nu mogelijk om een BTW-aangifte direct door te sturen naar Fiscaal Gemak. De btw-aangifte kan dan vanuit Fiscaal Gemak doorgestuurd worden naar de belastingdienst. In Fiscaal Gemak heb je de keuze waar in de workflow deze aangifte terecht komt. Het proces van de btw-aangifte is hetzelfde, alleen wordt deze dus eerst doorgestuurd naar Fiscaal Gemak en je kan daarbij de aangifte nog steeds goed laten keuren door de klant.

Voor Accountancy klanten

De klant kan nu zelf zijn of haar relatiegegevens of contactgegevens aanpassen via de PBC-vragenlijsten. Je kan dit doen door een veld te koppelen aan een vraag. Het antwoord dat een klant invoert bij deze vraag, na akkoord door de accountant, wordt direct doorgevoerd in de relatiegegevens. Op deze manier wordt tegen minimale inspanning je CRM-systeem zorgvuldig bijgewerkt. Deze functionaliteit is onderdeel van het vernieuwde CRM in Exact Online Accountancy.

Facturen verwerken

Verkoop je aan particulieren binnen de EU? Dan heb je sinds 1 juli 2021 te maken met nieuwe btw-regels voor e-commerce die bekend staan als de One Stop Shop-regeling. Het is nu mogelijk om de facturen die hieronder vallen automatisch te registreren via een aparte btw-code en de bijbehorende btw-bedragen te verzamelen via een handig rapport. Zo kun je voortaan makkelijk zien wat je moet invullen in je aangifte.