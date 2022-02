‘Fiscale regels geen belemmering voor tempo energietransitie’

De fiscale regels, waaronder de fiscale activerings-, afschrijvings- en afwaarderingsregels, zullen geen significante invloed hebben op het tempo van de energietransitie. Die verwachting spreekt staatssecretaris Van Rij uit in antwoord op Kamervragen. D66’er Romke de Jong had vragen gesteld over het FD-artikel ‘Opeens is de machine of de fabriek veel minder waard’.

Afwaarderingen

Van Rij gaat in zijn beantwoording onder meer uitgebreid in op de werking van de huidige fiscale activerings- afschrijvings- en afwaarderingsregels. Op de vraag of hij de inschatting deelt dat vanwege de energietransitie op miljarden euro’s (fiscaal) moet worden afgewaardeerd antwoordt de staatssecretaris dat dat niet in algemene zin is te zeggen. ‘De energietransitie zal in bepaalde gevallen leiden tot verbetering (energiezuiniger maken) van bedrijfsmiddelen, die als gevolg van de investering tot een hogere boekwaarde zal leiden, terwijl in bepaalde andere gevallen de bedrijfsmiddelen niet meer goed bruikbaar zullen blijken te zijn voor de bedrijfsuitoefening, waarbij waardering op lagere bedrijfswaarde mogelijk wel in beeld kan komen. Voor sommige ondernemers leidt de energietransitie tot extra kansen (nieuwe markten) en extra investeringen, terwijl andere ondernemers mogelijk gedwongen worden de onderneming of een bepaalde activiteit te staken of aan te passen. De gevolgen (milieutechnisch, bedrijfseconomisch, financieel, fiscaal etc.) zullen dus van geval tot geval sterk kunnen verschillen en daarmee is een inschatting van bedragen niet goed te maken.’

Tempo energietransitie

D66 wilde verder ook weten of Van Rij van mening is dat de fiscale activerings- afschrijvings- en afwaarderingsregels invloed kunnen hebben op het tempo van de energietransitie. De staatssecretaris denkt dat de huidige fiscale regels geen grote belemmering zijn, blijkt uit zijn beantwoording:

‘De fiscale regels, waaronder de fiscale activerings-, afschrijvings- en afwaarderingsregels, zullen altijd meewegen bij de te maken investeringsbeslissingen, maar zullen naar mijn inschatting geen significante invloed hebben op het tempo van de energietransitie. De energietransitie vraagt om grote investeringen, maar pakt […] voor iedere ondernemer anders uit. Bedrijfsmiddelen worden bijvoorbeeld minder goed bruikbaar voor de bedrijfsuitoefening of de restwaarde is veel lager dan eerder gedacht. Denk bijvoorbeeld aan een dieselbestelauto die niet meer in alle stadscentra mag rondrijden. In dergelijke gevallen kan een ondernemer te maken krijgen met regels rondom fiscale afschrijving en afwaardering. Deze regels […] bieden nu al ruimte voor een tussentijdse aanpassing van de afschrijving of afwaardering van het bedrijfsmiddel. Tot slot is het ook mogelijk dat een ondernemer, mogelijk mede door andere overheidsmaatregelen zoals CO2-beprijzing, zelf besluit om vroegtijdig een bedrijfsmiddel te vervangen voor een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief. Dergelijke investeringsbeslissingen zullen vooral bepaald worden door de alsdan geldende regelgeving, milieubewustheid en bedrijfseconomische motieven.’

Antwoorden op Kamervragen over artikel ‘Opeens is de machine of de fabriek veel minder waard’