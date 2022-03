Personalia | Schuiteman breidt managementteam uit

Schuiteman Accountants & Adviseurs heeft recent Hans Havelaar benoemt tot directeur van de discipline Accountancy & Advies en Willem Koens tot financieel directeur. Daarnaast is Jochem Poelman als director HR Services in dienst getreden. Havelaar werkt al enkele jaren voor het bedrijf, Koens heeft een verleden in het bedrijfsleven en bij PwC en Poelman komt van BDO.

Hans Havelaar

Hans Havelaar is per 1 januari 2022 toegetreden tot het directieteam van Schuiteman en is daarbinnen verantwoordelijk voor de discipline Accountancy & Advies. Havelaar is registeraccountant en heeft ruim 28 jaar ervaring binnen de accountancy bij diverse accountantskantoren, waarvan de laatste 3 jaar bij Schuiteman. In diverse leidinggevende functies is hij met zijn mensgerichte aanpak bij verschillende strategische veranderprocessen betrokken geweest. Met de benoeming verwacht Schuiteman samen nog meer focus te kunnen leggen op de uitbouw van de samensteldiscipline.

Willem Koens

Willem Koens startte per 1 februari 2022 als financieel directeur. Koens begon zijn carrière ruim 20 jaar geleden bij PwC als openbaar accountant. Recentelijk was hij CFO bij Muntstad. Op de Hogeschool Utrecht doceert Koens het vak Management Accounting. Koens zal de organisatie met zijn kennis en ervaring op financieel vlak verder optimaliseren en leidinggeven aan de afdeling Financiën.

Jochem Poelman

Jochem Poelman is per 1 oktober 2021 benoemd als director bij de Human Resources Services discipline van Schuiteman Accountants en Adviseurs. Poelman richt zich binnen het HR-terrein op het ondersteunen en adviseren van bedrijven op het snijvlak tussen mensen en organisaties. Poelman heeft ruim 17 jaar ervaring als organisatieadviseur. Voordat Poelman als leidinggevende van het familiebedrijven-domein bij BDO Accountants & Adviseurs aan de slag ging, was hij werkzaam bij Berenschot.

Deze waardevolle teamaanvulling is een volgende stap in de realisatie van onze ambities, aldus Jorrit Koops, partner en algemeen directeur bij Schuiteman. “De uitbreiding en versterking van ons managementteam met Poelman, Havelaar en Koens helpt ons om onze groeistrategie een verdere impuls te geven”.