Personalia | KPMG breidt Raad van Commissarissen uit met Kuldip Singh en Linda Hovius

KPMG benoemt Kuldip Singh (47) en Linda Hovius (60) tot nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Met deze twee benoemingen verrijkt het accountancy- en adviesbedrijf de Raad naar eigen zeggen met nog meer bestuurlijke ervaring en expertise op het vlak van digitalisering. Singh is afkomstig van het Europese nutsbedrijf E.ON Group en Hovius is boardroom consultant voor diverse organisaties. Hovius wordt voorzitter van de remuneratie- en benoemingscommissie en Singh gaat deel uitmaken van de Audit & Risk commissie van de Raad van Commissarissen.

Kuldip Singh

Sinds mei 2016 was Singh actief in diverse bestuurlijke functies verantwoordelijk voor o.a. de digitale transformatie van de in Duitsland beursgenoteerde E.ON Group. Eerder gaf hij als COO leiding aan het digitaliseringsproces van het Nederlandse mediabedrijf Sanoma Digital. Bij het Duitse mediabedrijf Gruner + Jahr, onderdeel van Bertelsmann, werkte hij van september 2011 tot 2014 als bestuursvoorzitter van het bedrijf in India. Voor die tijd was Singh werkzaam voor Sanoma, Logica en ook zes jaar voor KPMG. In 1997 startte hij zijn loopbaan als management trainee bij Exxon Mobil Europe. Singh is bedrijfseconoom, afgestudeerd aan de VU in Amsterdam en heeft verschillende start-ups begeleid. Sinds juni vorig jaar zit hij eveneens in de Raad van Toezicht van de Kindertelefoon.

Linda Hovius

Hovius is sinds 2006 boardroom consultant. Naast haar nieuwe rol als commissaris bij KPMG is Hovius lid van de Raad van Commissarissen bij o.a. Flow Traders en RoyalFloraHolland. In 2017 nam het adviesbedrijf McKinsey het mede door haar opgerichte bedrijf Aberkyn Change Leadership Partners over. Vanaf 1987 tot 2006 was Hovius in verschillende (directie)functies werkzaam voor McKinsey. Verder is ze bestuurslid bij de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Als adviseur is Hovius betrokken bij de Vereniging Rembrandt. In 1987 rondde Hovius haar studie kunstgeschiedenis af aan de Vrije Universiteit. Tegelijkertijd behaalde ze haar Master in Business Administration aan de Rotterdam School of Management. Daarnaast heeft ze in 1984 een rechtenstudie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam.

“Ik ben enorm blij met de komst van Linda en Kuldip die allebei hele uiteenlopende bestuurlijke ervaringen hebben opgedaan ook vanuit verschillende achtergronden. Dat vergroot de diversiteit van onze Raad nog meer dan al het geval was en helpt ons verder met innoveren van onze dienstverlening,” vertelt Roger van Boxtel, voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPMG.

“De zakelijke en maatschappelijke ervaring van Linda en Kuldip zijn een waardevolle aanvulling in onze Raad van Commissarissen. Ik ben vereerd met hun komst en kijk uit naar onze samenwerking”, zegt Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG in Nederland.

Leden van de Raad van Commissarissen

Sinds december 2021 is Roger van Boxtel voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPMG. Ook Gosse Boon, Jolande Sap en Claartje Bulten maken deel uit van de Raad die met de komst van Kuldip Singh en Linda Hovius zes leden telt.