Van Cleef wordt SRA-lid

Accountantskantoor Van Cleef uit Meerkerk heeft onlangs het SRA-lidmaatschap ontvangen.

Met drie man sterk helpt het Zuid-Hollandse kantoor vanuit een ondernemende instelling zijn relaties ‘op een persoonlijke en praktische wijze’. Voor Van Cleef is het wezenlijk dat de aangesloten SRA-kantoren gezamenlijk de kwaliteitsambitie uitspreken om dienstverlening van hoog niveau aan te bieden.

Trusted advisor

Binnen het mkb gelooft Van Cleef in de onderscheidende rol van ‘de accountant’ in tegenstelling tot ‘het accountantskantoor’. Zij geven hier op een kwalitatieve manier invulling aan. Tim van Cleef AA en dga van het kantoor: ‘De toegevoegde waarde zit hem – naast het verlenen van de standaard dienstverlening – in het fungeren als trusted advisor voor de dga, onderneming en ondernemer. De nadruk bij ons ligt dan ook op het interpreteren van gegevens en niet het louter optellen van bedragen. Een grote mate van soft-skills, flexibiliteit en veelzijdigheid, gecombineerd met verstand van IT-toepassingen en gespecialiseerde kennis, zijn onontbeerlijk om deze rol goed te kunnen vervullen.’

Rol van kleine kantoren

Van Cleef is van mening dat kleine accountantskantoren een bijzondere rol kunnen spelen voor de kleine en middelgrote mkb-ondernemer. ‘Waar veel ontwikkelingen en communicatie in de media zich veelal richten op assurance en grootbedrijf, is de rol van de accountant voor het mkb ook vaak gericht op bedrijfsadvies en sparring met de ondernemers. Dit vanuit een persoonlijke langdurige samenwerking, zonder daarbij de maatschappelijke belangen uit het oog te verliezen.’

