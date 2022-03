Groot onderzoek naar belangenverstrengeling Big Four in VS

EY, Deloitte, KPMG en PwC liggen in de Verenigde Staten onder het vergrootglas bij de toezichthouder met betrekking tot de combinatie van consultancy en publieke (controle)taken. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gaat grootschalig onderzoek naar belangenverstrengeling bij de Big Four, meldt de The Wall Street Journal.

Onderzoek

De SEC gaat onderzoeken of consultancy en andere niet-audit services het vermogen van de kantoren om onafhankelijke reviews van de financiën van bedrijven uit te voeren ondermijnen. De accountantskantoren wordt gevraagd om informatie aan te leveren over de momenten waarop controles voor klanten zijn uitgevoerd en tegelijkertijd andere diensten werden verleend, zoals consultancy, belastingadvies en lobbywerk. Ook wil de toezichthouder informatie over gevallen waarbij de honoraria van accountantskantoren contractueel afhankelijk waren van de uitkomst van rechtszaken waarbij ze hun diensten verleenden.

Toezicht in de VS

De Amerikaanse krant schrijft dat het onderzoek de nieuwe focus van de SEC op poortwachters van de financiële markt onderstreept, zoals accountants, banken en advocaten. Het is voor accountantskantoren in de VS niet toegestaan om auditwerk te combineren met andere activiteiten voor klanten als dat de objectiviteit en onafhankelijkheid in het gedrang brengt. Alle Big Four-kantoren hebben de afgelopen jaren wel eens een boete aan de Amerikaanse toezichthouder moeten betalen.

WSJ/FD