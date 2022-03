Vastelastenbond wil dat WOZ op de schop gaat

De wet Waarde Onroerende Zaken (WOZ) moet anders, vindt de Vastelastenbond. Die draait in deze tijd traditiegetrouw overuren om mensen te helpen met bezwaar tegen de onlangs ontvangen WOZ-beschikking.

De manier waarop de WOZ werkt, is verouderd en consumenten worden daardoor gedupeerd, vindt de bond. De wetgeving is ingewikkeld en er is weinig duidelijkheid voor burgers hoe de gemeente tot een bepaalde waarde is gekomen. ‘Nu mist er vaak een onderbouwing van de WOZ-waarde en dat is jammer’, stelt directeur Dirk-Jan Wolfert. ‘Daardoor is het ook lastiger om te weten of je bezwaar moet maken. Doe je dat wel, dan moet dat binnen zes weken, terwijl de gemeente daarna veel meer tijd heeft om te reageren.’ Sommige doen daar volgens de Vastelastenbond wel een jaar over. Beide periodes zouden gelijk moeten worden getrokken, meent de bond.

Wet uit 1994

Ook zou het proces om tot een WOZ-waardering te komen veel sneller kunnen, meent de bond, waardoor burgers veel eerder weten waar ze aan toe zijn. Dat komt omdat de wet uit 1994 stamt en de methode daarna niet meer is aangepast. ‘Het principe van de wet is goed, maar met de techniek en software van nu kan het proces vereenvoudigd en meer gestroomlijnd worden.’ Ook zouden alle gemeenten burgers moeten toestaan in twaalf termijnen te betalen; nu is dat vaak nog acht. ‘Als je in januari al weet wat het bedrag is, kun je in die maand al de eerste incasso sturen. Zo verspreid je de kosten beter en dat komt zeker burgers met een kleine beurs ten goede.’

Bron: ANP