FIOD legt na FIU-melding beslag op 137 miljoen euro van Rus

De FIOD heeft afgelopen vrijdag na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) strafvorderlijk beslag gelegd op 137 miljoen euro van een Rus die onder de sancties van de EU vallen, laat de fiscale opsporingsdienst weten.

Volgens de FIOD heeft er vrijdag ‘een snelle interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet’. Daarbij is beslag gelegd op meerdere bankrekeningen die toebehoren aan een rechtspersoon. De rechtspersoon is gelieerd aan een natuurlijk persoon die recent is gesanctioneerd in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Sancties

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn er aanvullende (financiële) sancties afgekondigd tegen Rusland en Belarus. Overtreding van sanctieregelingen is strafbaar op basis van de Sanctiewet en de Wet op de economische delicten. De opsporing van de financiële sancties is belegd bij de FIOD, onder leiding van het Openbaar Ministerie.

FIOD

Er is een namenlijst die een overzicht geeft van personen en entiteiten waar door de EU sancties tegen zijn ingesteld. Die sancties bepalen onder andere dat de tegoeden van deze (rechts)personen worden bevroren. De FIOD spoort personen en entiteiten op die proberen die sancties te omzeilen of die niet aan de sancties voldoen. De FIOD heeft echter niet de taak om gesanctioneerden of hun bezittingen te traceren en hun vermogen te bevriezen, het is aan de private sector om daar uitvoering aan te geven.