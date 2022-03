ABN Amro voorziet ruim helft meer faillissementen

Het aantal faillissementen zal dit jaar met 50% toenemen en volgend jaar met nog eens 68%, verwachten economen van ABN Amro. Die zien een lichtpuntje: daardoor komen er rond de 150.000 werkzoekenden op de zeer krappe arbeidsmarkt terecht.

Door het aflopen van de steunmaatregelen – in de laatste NOW-ronde worden nog 423.581 werknemers (gedeeltelijk) doorbetaald door de overheid – zou het aantal faillissementen kunnen stijgen, al denkt ABN Amro dat het niet zo’n vaart zal lopen. ‘Uit de gegevens van het UWV blijkt dat ruim de helft van de aanvragen in de laatste NOW-periode uit de horeca komt. De horeca is inmiddels weer (grotendeels) open en heeft juist een tekort aan personeel. Verder vermoeden we dat er in de horeca relatief weinig faillissementen zijn in vergelijking met bijvoorbeeld de sector vervoer en logistiek, met name de taxibranche.’

Energieprijzen

Een tweede factor die bedrijven in nood kan brengen, is de extreme stijging van de kosten voor olie, gas en metalen vanwege de Russische inval in Oekraïne. ‘De gasprijs is al zeer hoog en kan ondanks de milde winter opnieuw pieken als de situatie verder uit de hand loopt. Hoewel sommige ondernemingen de afname van gas voor langere tijd contractueel hebben vastgelegd, kan de stijgende gasprijs wel degelijk hun winstmarge ernstig onder druk zetten naarmate de crisis langer duurt en oude contracten aflopen. Dit zou kunnen leiden tot een stijging in het aantal faillissementen van bedrijven waar energie een groot aandeel heeft in het productieproces.’

Hoewel een schatting van de daadwerkelijke effecten moeilijk is, gaat de bank uit van een stijging van rond de 50% (in totaal 2750 faillissementen) dit jaar en 68% (in totaal 4625 faillissementen) volgend jaar. ‘Een grove en zeer conservatieve inschatting van het aantal werkzame personen bij faillissement laat zien dat dit kan leiden tot ongeveer tussen de 50.000 en 70.000 additionele arbeidskrachten in 2021 en 80.000 en 120.000 in 2022.’