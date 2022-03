Acht ton geconfisqueerd bij witwasonderzoek

Bij een actie van een combiteam van de politie en de Fiod in Schiedam zijn afgelopen donderdag een 58-jarige man en een 61-jarige vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen van crimineel geld.



Op twee woonadressen in Schiedam zijn doorzoekingen geweest, waarbij beslag is gelegd op een geldbedrag van ruim € 800.000. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Aanleiding van het onderzoek door het Regionaal Financieel Team was een melding. Bij de rechercheurs van het combiteam ontstond vervolgens het vermoeden van witwassen. Na de aanhouding zijn de verdachten meegenomen voor verhoor. In de twee woningen is naast de acht ton ook beslag gelegd op de administratie. Tijdens de doorzoekingen is gebruikt gemaakt van geldhonden van de Douane. Het integrale afpakteam ConfisQ, een samenwerkingsverband tussen politie, Belastingdienst, Fiod, deurwaarders van de gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie, heeft ook bijstand verleend.