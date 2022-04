Werkgevers en werknemers: meer ruimte voor hybride werken

Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over waar ze hun werkzaamheden uitvoeren. Dat staat in een advies aan het kabinet van de Sociaal-Economische Raad (SER) over hybride werken, ook wel plaats- en tijdonafhankelijk werken genoemd. Dat gaat steeds vaker voorkomen, verwacht het overlegorgaan van werkgevers en werknemers.

Werkgevers dienen daarnaast over voldoende mogelijkheden tot maatwerk te beschikken bij de invulling van hybride werken die past bij de organisatie, schrijft de SER in het advies. ‘Van belang is bovendien om het overleg tussen werkgever en werknemer hierover te stimuleren om gezamenlijk tot afspraken te komen.’

Juridische kaders bijstellen en preventie

De SER doet in het advies diverse aanbevelingen rond regelgeving over hybride werken. Plaats- en tijdonafhankelijk werken vraagt om herijking van de juridische kaders. Daarvoor adviseert de SER om de wet “Werken waar je wilt” en de wet “Flexibel werken” bij te stellen.

Daarnaast is het wat de SER betreft belangrijk om in te zetten op preventie van fysieke en mentale klachten, door vergroting van deskundigheid en handhaving bij gezond en veilig hybride werken. ‘Voor specifieke groepen werkenden, waaronder grenswerkers en werkenden met een beperking is steun nodig, en ruimte om collectieve afspraken te maken.’

Ook beveelt de SER aan om de (digitale) infrastructuur, vaardigheden en cybersecurity te verbeteren die nodig zijn om hybride werken beter en veiliger te doen. ‘Denk ook aan eenduidiger fiscale regelingen en zorg dat ze meer ruimte bieden voor hybride werken. Onderzoek de positieve gevolgen van hybride werken op het milieu en filevorming en ondersteun de verruiming van mogelijkheden om hybride te werken, onder andere door de ontwikkeling van de regio’s te stimuleren.’ Tot slot beveelt de SER aan om kennis en advies over hybride werken te verspreiden en beschikbaar en toegankelijk te maken.

SER-advies Hybride werken (pdf)