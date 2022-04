Horizontaal Toezicht: wat is er veranderd?

De basis van het oude Horizontaal Toezicht (HT) is het Tax Control Framework (TCF). Het TCF is een beschrijving van alle processen en acties om tot aanvaardbare belastingaangiften te komen. In de praktijk betekent dit dat alle processen die door de gemeente worden doorlopen in verband met de belastingaangiften zijn beschreven en worden nageleefd.

Volgens een evaluatie van de Belastingdienst over de werking van het Horizontaal Toezicht is het bij veel gemeenten gebleven bij het ondertekenen van het convenant Horizontaal Toezicht en het beschrijven van de processen.

Willen en kunnen

De basis van het doorontwikkeld Horizontaal Toezicht c.q. het nieuwe HT is het willen en het kunnen. Het ‘willen’ blijkt uit een fiscaal beleidsplan waarin de ambities en de genomen dan wel te nemen beheersmaatregelen zijn beschreven. Bij het ‘kunnen’ staat de monitoring centraal. Monitoring bestaat enerzijds uit data analyse en anderzijds uit een CAB-conforme steekproef. Voor het HT zijn twee steekproeven van belang. Ten eerste de steekproef op de juistheid waarbij wordt beoordeeld of de verwerking van de btw op de kosten juist heeft plaatsgevonden. Ten tweede een steekproef op de volledigheid waarbij wordt beoordeeld of de gemeente voldoende btw heeft gefactureerd. Zijn de met btw belaste prestaties ook daadwerkelijk en voldoende (tarief) belast met btw gefactureerd?

Doorgaan met HT of niet?

Bij veel gemeenten speelt de vraag: Doorgaan met HT of niet? Voor veel gemeenten is het aantrekkelijk om met HT door te gaan. Zij zijn immers al compliant en hebben de poort gepasseerd. Daarnaast kan in veel gevallen fiscaliteit aan rechtmatigheid worden gekoppeld. Doorgaan houdt in dat de gemeente een fiscaal beleidsplan moet opstellen en de monitoring moet inrichten. In het kader van de monitoring moet de btw/BCF-labelling structureel worden bijgewerkt. Nieuwe kostenplaatsen worden gelabeld en getoetst. Bij bestaande kostenplaatsen moet worden bekeken of de btw-labels juist zijn. De verschillende mixpercentages moeten periodiek worden gecontroleerd. De boekingen op de kostenplaatsen kunnen worden gescreend met data analyse en het logische verstand. Uiteindelijk wordt met een steekproef getoetst of het systeem functioneert.

Controle van de Belastingdienst?

Kan de Belastingdienst nog komen controleren? Natuurlijk kan de Belastingdienst komen controleren. Echter hierbij speelt wel een belangrijk aandachtspunt. Als de gemeente een CAB-conforme steekproef heeft getrokken dan mag de Belastingdienst maximaal 10% van de beoordeelde posten opnieuw beoordelen. Onderschrijft de Belastingdienst de beoordeling van de gemeente dan is daarmee het boekenonderzoek afgerond. Dit geeft zekerheid!

Overwegingen

In de praktijk blijkt dat het Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht een actieve inzet van de gemeente vereist met het opbouwen van fiscale kennis, het trekken van steekproeven en het monitoren van projecten en ontwikkelingen. Volgens Taxnavigator is ook inzet en logisch verstand van belang. Denk even na voordat u stopt met Horizontaal Toezicht en voordat u een geautomatiseerde oplossing aanschaft. Volgens Taxnavigator bestaat een geautomatiseerde oplossing niet. In de gemeentelijke praktijk zijn btw, BTW-compensatiefonds, loonbelasting en vennootschapsbelasting actieve sportbeoefening. Doorlopende training is van belang voor het resultaat. Met Horizontaal Toezicht krijgt u zekerheid. U weet wat uw grootste fiscale risico’s zijn en door uw steekproeven wordt u niet verrast. De Belastingdienst sluit immers aan bij uw CAB-conforme steekproef en trekt niet een volledig nieuwe steekproef maar beoordeelt maximaal 10% van uw getrokken posten.

