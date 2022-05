Tegenslag voor ex-boekhouder: voorlopig geen herziening Deventer moordzaak

Advocaat-generaal (AG) Aben heeft zijn langlopende nadere onderzoek in de Deventer moordzaak afgerond en ziet geen aanleiding om een herzieningsaanvraag in te dienen. Het is nu aan de advocaten van de veroordeelde voormalige boekhouder Ernest Louwes om op basis van de resultaten van het onderzoek al dan niet een herzieningsaanvraag in te dienen bij de Hoge Raad.

Deventer moordzaak

Op 23 september 1999 werd de rijke weduwe Jacqueline Wittenberg (60) uit Deventer op gruwelijke wijze vermoord in haar villa. Ze was door verwurging en messteken om het leven gebracht. Haar boekhouder en executeur-testamentair Ernest Louwes werd vervolgd voor betrokkenheid bij haar dood en veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij heeft zijn gevangenisstraf inmiddels uitgezeten.

Nader onderzoek AG

AG Aben besloot in juli 2014 in te gaan op een verzoek tot nader onderzoek van advocaten Knoops en Acda in aanloop naar een eventuele nieuwe herzieningsaanvraag. De advocaten zijn van mening dat nader onderzoek nieuwe feiten en inzichten zou kunnen opleveren die mogelijk tot herziening van de zaak kunnen leiden. De AG stemde in met het doen van nader onderzoek. De ACAS (Adviescommissie Afgesloten Strafzaken) adviseerde eerder al een aantal aspecten nader te onderzoeken.

Het nader onderzoek richtte zich onder meer op het bewijsmateriaal op de blouse van het slachtoffer, het gsm-verkeer tussen de veroordeelde en het slachtoffer en het tijdstip van overlijden van het slachtoffer. In de periode tot en met 2018 zijn deze onderzoeken verricht en afgerond. De resultaten van de genoemde onderzoeken zijn neergelegd in onderzoeksrapporten en ter hand gesteld aan de verdediging van L.

Bij een daaropvolgende evaluatie van de onderzoeksgegevens, die heeft plaatsgehad in een gesprek tussen de verdediging van Louwes, de AG en de rechter-commissaris, is op verzoek van de verdediging besloten het technisch onderzoek op de plaats delict en van de technische sporendragers te laten beoordelen door forensisch onderzoekers die onder meer zijn verbonden aan een coldcaseteam van de politie Amsterdam. Dat onderzoek is onlangs afgerond. Het onderzoek heeft aanzienlijk meer tijd in beslag genomen dan vooraf was verwacht; dat komt onder meer omdat ook andere, recente zaken veelvuldig de aandacht hebben gevraagd van de forensisch onderzoekers. Ook de coronaproblematiek heeft bijgedragen aan de lange duur van het onderzoek.

Herzieningsaanvraag

De resultaten van het laatste onderzoek zijn ook beschikbaar gesteld aan de verdediging. De AG beschouwt het onderzoek als afgerond. Het is nu aan de advocaten van Ernest L. om op basis van de resultaten van het onderzoek al dan niet een herzieningsaanvraag in te dienen bij de Hoge Raad. De onderzoeksresultaten worden niet gepubliceerd in verband met privacyaspecten en hangende de beslissing van de advocaten om een eventuele herzieningsaanvraag in te dienen.