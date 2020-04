Ex-boekhouder moet langer wachten op herziening Deventer moordzaak

Het onderzoek dat de Hoge Raad heeft ingesteld naar een mogelijke herziening van de Deventer moordzaak uit 1999 heeft vertraging opgelopen door het coronavirus.

Bewijs aanvankelijk onvoldoende

Op 23 september 1999 werd de rijke weduwe Jacqueline Wittenberg (60) uit Deventer op gruwelijke wijze vermoord in haar villa. Haar boekhouder en executeur-testamentair Ernest Louwes werd veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. De zaak baarde veel opzien omdat de rechter het bewijs aanvankelijk onvoldoende vond. In tweede instantie werd Louwes toch veroordeeld. Hij kwam in 2009 vrij.

Onschuldig?

Louwes (66) heeft altijd beweerd onschuldig te zijn. Opiniepeiler Maurice de Hond zette zich voor de ex-boekhouder in. Anderen, onder wie Peter R de Vries, denken dat Louwes wel degelijk de dader is. Er zijn inmiddels meerdere boeken over de zaak geschreven.

Herzieningsverzoek is vertraagd

Nadat de Hoge Raad een herzieningsverzoek in 2008 afwees, blijft de veroordeelde ex-boekhouder strijden voor eerherstel. Sinds 2014 doet advocaat-generaal Diederik Aben onderzoek naar een herziening van de zaak. De Hoge Raad laat in dagblad De Stentor weten dat het onderzoek nog altijd loopt, maar dat door het coronavirus ‘last wordt ondervonden’. De vertraging zit vooral in ‘uitstel van de uitlevering van stukken aan de forensisch rechercheurs’. et onderzoek is afgerond, is niet bekend.