Celstraffen voor mkb-oplichters die zich voordeden als medewerkers fiscus

De rechtbank in Overijssel heeft aan drie mannen celstraffen opgelegd voor het stelselmatig oplichten van mkb-ondernemers, waarbij zij zich voordeden als medewerkers van de Belastingdienst.

De rechtszaak kwam voort uit het onderzoek Barracuda naar grootschalige acquisitiefraude tussen oktober 2016 en half 2018. Aanleiding daarvoor het onderzoek waren weer twee andere onderzoeken, die betrekking hadden op het bellen van (overwegend) ondernemers met het verzoek geld over te boeken vanwege een beweerdelijke belastingschuld. Dat geld kwam dan niet terecht op de rekening van de Belastingdienst, maar op een bankrekening van de fraudeurs. Andere personen werden als geldezels gebruikt door hun bankrekeningen en bankpasjes ter beschikking te stellen.

Bijna 200 aangiftes

In totaal zijn er 191 aangiftes gedaan van oplichting en bedreiging/afpersing. ‘Aangevers verklaren dat zij zijn gebeld door iemand die zich voorstelde als zijnde een medewerker van de Belastingdienst of een incassobureau die hen vervolgens onder valse voorwendselen heeft bewogen tot het overboeken van geld via internetbankieren. Uit de aangiftes blijkt dat in veel gevallen een soortgelijke werkwijze werd gehanteerd omdat de aangevers een vergelijkbaar verhaal vertelden. De beller nam een valse naam en hoedanigheid aan om het vertrouwen van de aangevers te winnen. Daarnaast werd er op intimiderende wijze gesproken of druk uitgeoefend op aangevers omdat er sprake zou zijn van boetes, beslaglegging of het bevriezen van bankrekeningen, als er niet direct zou worden betaald.’ Al tijdens de gesprekken werd vaak een flink bedrag overgemaakt. ‘In de meeste gevallen werden de geldbedragen direct na de overboeking bij een pinautomaat gepind, terwijl de aangevers aan de lijn moesten blijven. Ook zijn er met bankpasjes van rekeningen waarop dergelijke geldbedragen werden ontvangen, producten in winkels aangeschaft, waarna deze kort daarna werden geretourneerd om alsnog het geld contant in handen te krijgen.’

Celstraffen tot twee jaar

In totaal is met de fraude zo’n € 2,2 miljoen gemoeid. ‘Uit de geldstromen blijkt dat een deel hiervan is overgeboekt naar Turkije. Het daadwerkelijke benadelingsbedrag is niet bekend.’ Bij de oplichting zouden tien mensen zijn betrokken; twee van hen stonden niet terecht omdat ze onvindbaar zijn ‘of buiten het bereik van de Nederlandse justitie’. De rechtbank in Overijssel heeft maandag alvast drie verdachten schuldig bevonden aan deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. De hoofdverdachte heeft 24 maanden celstraf gekregen; een medeverdachte gaat 330 dagen achter de tralies, waarvan 145 voorwaardelijk, en kreeg een taakstraf van 240 uur. Een andere verdachte gaat 150 dagen de cel in. De veroordeelden moeten daarnaast tienduizenden euro’s aan frauduleus verkregen inkomsten terugbetalen. Een van de verdachten is vrijgesproken; hij was betrokken bij pintransacties, maar de rechter acht niet bewezen dat hij bij de organisatie betrokken was.