BFT hield toezicht op notarissen Pels Rijcken, ook klant van advocatenpoot

‘Probeer maar eens een groot advocatenkantoor te vinden dat geen notaristak heeft’. Zo verklaart BFT, de toezichthouder op het notariaat, waarom het jarenlang toezicht hield op de notarissen van Pels Rijcken en tegelijk juridische diensten inkocht bij dit kantoor.

Bij advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken bleek bestuursvoorzitter Frank Oranje als notaris over een periode van zo’n 20 jaar grootschalig te hebben gefraudeerd. Hij sluisde circa 11 miljoen euro van klanten weg naar eigen rekeningen. Dat geld was door klanten in beheer gegeven en stond op de ‘veilige’ derdengeldrekening van Pels Rijcken.

Fraude niet ontdekt

Het BFT, de toezichthouder op het notariaat die in 1999 mede is opgericht om toezicht op de derdengeldrekeningen van notarissen te houden, ontdekte de fraude niet. Nadat Oranje dankzij justitie tegen de lamp liep, startte het BFT alsnog een uitgebreid onderzoek.

Ruim drie ton

Nu blijkt dat BFT niet alleen toezicht hield op Pels Rijcken maar er ook klant was. Van 2018 tot en met 2021 werd ruim drie ton uitgegeven aan juridische diensten van het prestigieuze kantoor. De toezichthouder bevestigt dit desgevraagd aan NRC. Het BFT schakelde Pels Rijcken in voor zaken die betrekking hadden op arbeidsrecht, bestuursrecht, toezichthoudersaansprakelijkheid en adviezen over onder meer aanbestedingen.

Landsadvocaat

Toezicht- en handhavingszaken worden door interne juristen gedaan, benadrukt het BFT. Pels Rijcken zou slechts in uitzonderingsgevallen zijn ingeschakeld, zoals bij een tuchtzaak bij de Hoge Raad waar procesvertegenwoordiging verplicht is. BFT verklaart tegenover NRC dat het ‘niet eenvoudig’ is een groot advocatenkantoor te vinden dat niet ook een notaristak heeft. Volgens de krant blijkt uit de stand van de advocatuur, een jaarlijks onderzoek naar de top 50 grootste advocatenkantoren, dat het eerste advocatenkantoor zonder notarissen pas op plek 14 staat (Kennedy van der Laan). Omdat Pels Rijcken als landsadvocaat optreedt, lag het inschakelen van Pels Rijcken volgens BFT voor de hand.

Contract niet verlengd

Het BFT heeft sinds 2014 een ‘raamcontract’ met Pels Rijcken waarin de opdrachtverlening is vastgelegd. Het BFT zegt in maart besloten te hebben het contract dat 1 juli afloopt niet te verlengen. Volgens directeur Yolanda de Groot is dat ‘niet zo zeer vanwege de casus Oranje’ maar omdat het BFT voortaan per situatie wil kijken welk advocatenkantoor wordt ingeschakeld. Dat kan ook Pels Rijcken zijn. Naar aanleiding van de fraude besloot Pels Rijcken, ook per 1 juli, te stoppen met de notariële dienstverlening. Pels Rijcken wilde in NRC niet inhoudelijk reageren op het besluit.

Bron: NRC