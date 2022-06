70% van Britse accountants vreest witwaspraktijken

Uit onderzoek blijkt dat slechts 45% van de Britse accountants volledig vertrouwen heeft in de huidige antiwitwasprocedures van zijn/haar kantoor. 76% ziet de dreiging van witwaspraktijken de komende drie jaar toenemen.

De zorgen over witwassen zijn onder Britse accountants flink toegenomen sinds de Russische invasie van Oekraïne en de westerse sancties. Dit blijkt uit onderzoek van First AML. Driekwart van alle Britse accountantskantoren heeft zijn anti-witwaspraktijken tot prioriteit gemaakt in het afgelopen jaar.

Transparantie

First AML, een softwarebedrijf, ondervroeg tweehonderd accountants en advocaten in het Verenigd Koninkrijk. Meer dan de helft kreeg de afgelopen drie jaar te maken met een vermoedelijk geval van witwassen. Bij een kwart was dit zelfs vaker dan één keer. Slechts 45% van de kantoren had ‘volledig vertrouwen’ in maatregelen om witwassen op te sporen en tegen te gaan. De belangrijkste reden om het tegengaan van witwassen prioriteit te geven, was volgens 68% van de ondervraagde accountants ‘een focus op transparantie en ethische onboarding van klanten’. Daarna volgen externe risico’s (50%), zoals de situatie in Rusland, en een verhoogd risico op boetes (46%).

Simon Luke, UK country manager van First AML: ‘Al voor het Oekraïense conflict en de Russische sancties gold het Verenigd Koninkrijk als hub voor het witwassen van Russisch geld. Accountants en advocaten hebben behoefte aan snelle, gemakkelijke en nauwkeurige manieren om klanten aan te melden en financiële transacties zonder angst af te ronden.’

Bron: Accountancy Today