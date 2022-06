Harrier Accountancy-Bedrijfsadvies meest hybride werkgever van Nederland

Het Groningse accountantskantoor Harrier is uitgeroepen tot meest hybride werkgever van ons land. Het bedrijf won de ‘Zo Werkt Het Award 2022’ in de categorie 0-20 werknemers.

Na het succes van de uitreiking van de (Thuis)werkgever van het Jaar Award van vorig jaar, ging mobiliteitsplatform Zo Werkt Het dit jaar op zoek naar de beste hybride werkgevers van Nederland. Honderden werknemers nomineerden de afgelopen weken hun werkgevers met de meest uiteenlopende en bijzondere inzendingen. De landelijke uitreiking vond dinsdagochtend 14 juni plaats. In de categorie tot 20 medewerkers streek het Groningse Harrier Accountancy-Bedrijfsadvies met de eer.

Duurzaamheid

Het kantoor bestaat sinds 1 januari 2010 en wordt geleid door het echtpaar Harry en Henriëtte Marissen. Harrier, dat zowel accountancy als fiscale diensten biedt, telt veertien medewerkers. ‘Hybride werken komt bij ons voort uit een streven naar duurzaamheid,’ zegt marketingmedewerker (en schoondochter) Sanne Marissen. ‘Twee jaar geleden deden we mee aan het Koploper-project, waarbij bedrijven hun eigen CO2-footprint onder de loep namen. De covid-pandemie heeft het hybride werken daarbij natuurlijk flink gestimuleerd.’

Jury

De jury van de Zo Werkt Het Award 2022 heeft honderden bedrijven beoordeeld. De winnaars onderscheidden zich doordat ze alle de basis van het hybride werken uitstekend op orde hadden maar dat ze daarnaast ook écht een verschil konden maken voor de werknemers binnen hun organisatie. Teambuilding, duurzame mobiliteit, persoonlijke aandacht, alternatieve werkmethoden en flexibel werken kwamen als thema’s aan bod bij de beoordeling. De jury bestond onder andere uit VNO en het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat.

Faciliteiten

Harrier Accountancy-Bedrijfsadvies geeft medewerkers onder meer een internetvergoeding van 40 euro. ‘Hiervan kun je thuis een goede provider kiezen,’ aldus Sanne Marissen. ‘Vanaf 1 juli dit jaar komt daar een mobiliteitsbudget bij, een geldbedrag dat gebaseerd is op het aantal uur dat je werkt. Werk je 80 procent, dan krijg je 300 euro om te investeren in duurzaam vervoer, zoals een elektrische fiets of openbaar vervoer.’ Elke werkdag begint met een meeting met alle medewerkers en wie thuis werkt logt digitaal in. ‘Eens in de veertien dagen hebben we op donderdag de Perfect Day at the Office. Dan moet iedereen verplicht naar kantoor komen. We sluiten de dag af met een gezamenlijke borrel.’ Volgens Marissen is het de bedoeling om bij een vierdaagse werkweek twee dagen op kantoor te zijn. ‘Maar in de invulling daarvan zijn medewerkers flexibel.’

Aantrekkelijk

Sanne Marissen stelt dat het hybride werken niet alleen tot minder energieverbruik heeft geleid, maar dat periodieke online meetings ook gezorgd hebben voor meer klantcontact. ‘En ik denk dat we door de nadruk op hybride werken ook als werkgever aantrekkelijker zijn geworden, met name voor jongeren.’