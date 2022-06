‘Prijs landbouwgrond zal stijgen door grootschalige uitkoop boeren’

De prijs van landbouwgrond gaat fors omhoog als de overheid op grote schaal boeren gaat uitkopen. Daarvoor waarschuwen makelaars op BNR. Het kabinet wil met een opkoopregeling de stikstofuitstoot terugdringen. Het toekomstige overheidsingrijpen heeft nu al impact op de wet van vraag en aanbod.

De markt van landbouwgrond is al krap. Als de overheid er als grote koper bijkomt, zal dit de prijzen opdrijven, verwacht makelaarsvereniging NVM. Uitgekochte boeren die elders in Nederland een nieuw bedrijf willen beginnen, kunnen dan geconfronteerd worden met de aankoop van grond die in verhouding veel duurder is dan de grond die ze aan de overheid hebben verkocht. ‘Grond waarvoor restricties gelden, wordt verhoudingsgewijs minder waard omdat de boer er minder rendement uit kan halen. Er valt minder op te boeren,’ zegt Erik Luiten van boerenorganisatie Agractie op BNR.

Aanbod droogt op

Een ander prijsopdrijvend effect is nu al zichtbaar, volgens ingewijden. Boeren wachten met het te koop aanbieden van hun grond tot de overheid met het opkoopprogramma start. Doordat het aanbod van landbouwgrond daalt, stijgen nu de prijzen al.

Bron: BNR