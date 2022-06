Grote huurverhogingen voor winkeliers en horecaondernemers

De meeste verhuurders willen de inflatie geheel doorberekenen aan bedrijven, ook al vragen winkeliers en horecaondernemers huurverhogingen te beperken of uit te stellen. Brancheorganisaties luiden de noodklok.

Directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) zegt tegen NU.nl dat er winkeliers zijn die te maken krijgen met een huurverhoging van 6 procent. ‘Als de prijzen niet doorberekend worden aan de consument, dan is het einde verhaal,’ meent Peters. Hij sluit hiermee aan bij INretail, MKB-Nederland, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en verschillende andere brancheorganisaties. Zij pleiten voor een gematigde verhoging van de huurtarieven, waarbij de energieprijzen buiten beschouwing blijven. In contracten is vaak een maximale huurverhoging van 3,5 procent vastgelegd.

Algemeen directeur Jan Meerman van INretail , de brancheorganisatie voor de mode, sport- en schoenenwinkels, zegt dat veel ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf met de rug tegen de muur staan. ‘Als verhuurders dit doorzetten, zullen grootwinkelbedrijven filialen moeten sluiten en andere ondernemers stoppen er dan mee. Het algemene beeld is dat verhuurders geen coulance tonen en de inflatie doorbelasten.’ Hetzelfde beeld doemt op in de horeca, waar verhuurders ook alle gestegen kosten doorberekenen. Volgens Koninklijke Horeca Nederland ontkomen ondernemers er niet aan de prijzen te verhogen.

Bron: Nu.nl