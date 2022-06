EY kwam met miljardenwaardering kort voor geldproblemen spionagebedrijf

Enkele maanden voordat het omstreden cyberspionagebedrijf NSO Group in acute financiële problemen belandde, waardeerde EY het bedrijf nog op liefst 2,3 miljard dollar. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van interne documenten. De NSO Group is de ontwikkelaar van hacksoftware Pegasus. Die software is bedoeld voor het volgen van criminelen door geheime diensten, maar bleek de afgelopen jaren ook veel te zijn ingezet om journalisten, politici en advocaten in de gaten te houden.

Waardering EY

EY Luxemburg waardeerde de NSO Group op het miljardenbedrag op basis van een bureauonderzoek, als onderdeel van een bedrijfsanalyse. Het accountantskantoor ging dus niet langs bij het concern en verifieerde evenmin de beschikbare informatie. EY omschreef het spionagebedrijf als ‘marktleider’, ook al was de omzet in 2020 met 17% teruggelopen en deden concurrenten het goed.

‘Bezittingen waardeloos’

Twee jaar voor de waardering door EY werd NSO nog op minder dan de helft van 2,3 miljard dollar gewaardeerd. De inschatting door het accountantskantoor was ook veel hoger dan een bod dat een paar weken later werd uitgebracht door een potentiële koper, schrijft de FT. Die partij kende het bedrijf een waarde van 1,6 miljard dollar toe. Consultant Berkeley Research Group, dat de private-equityeigenaren van NSO vertegenwoordigt, concludeerde eerder dit jaar dat de bezittingen van NSO ‘waardeloos’ zijn.

(FT/FD)