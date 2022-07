STAP-budget al na 2,5 uur op

Om 10.00 uur ging op vrijdag 1 juli voor de derde keer dit jaar het STAP-loket open. De interesse was wederom overweldigend. Ruim 37.500 mensen dienden een aanvraag. Rond 12.20 uur was er geen budget meer beschikbaar.

Het STAP-budget is een nieuwe landelijke regeling voor mensen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Met STAP-subsidie kunnen een trainingen, cursussen of opleidingen worden gevolgd. UWV voert deze regeling namens de overheid uit en daarvoor is een digitaal portaal ontwikkeld.

2,5 uur

Voor de derde keer dit jaar ging op 1 juli het STAP-loket open. Binnen twee en half uur dienden 37.500 mensen een aanvraag in. Door de piek ontstonden bij aanvang nog wel wachttijden. De interesse voor het STAP-budget was groter dan het beschikbare budget. Net na het middaguur was er geen budget meer beschikbaar terwijl er nog wel mensen in de rij stonden.

32,6 miljoen

Deze aanvraagperiode was er 32,6 miljoen euro beschikbaar en kon gekozen worden uit ruim 100.000 opleidingen bij 771 verschillende publieke en private opleiders. In de vorige periode waren dit nog 540 verschillende opleiders. Inmiddels is een deel van de aanvragen al verleend. Het grootste gedeelte van de aanvrager krijgt binnen enkele dagen bericht. Per persoon is één keer per jaar STAP-budget te verkrijgen met een maximum van 1.000 euro, zolang er budget is. Het STAP-budget wordt direct aan de opleider uitgekeerd.

1 september

Dit jaar zijn vijf aanvraagtijdvakken – om de twee maanden – waarin het STAP-budget kan worden aangevraagd. De derde aanvraagperiode is nu gesloten en de volgende aanvraagperiode start op 1 september. In totaal is er dit jaar circa 160 miljoen euro beschikbaar voor meer dan 160.000 toekenningen, afhankelijk van de gemiddelde hoogte van het aangevraagde STAP-budget. Vanaf volgend jaar loopt dit budget op tot 200 miljoen euro verdeeld over 6 tijdvakken.