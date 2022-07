Ook Moore DRV geeft inflatiecompensatie

Moore DRV gaat de salarissen van de medewerkers met € 2.400 bruto per jaar verhogen als compensatie voor de gestegen kosten van levensonderhoud.

De verhoging gaat in met terugwerkende kracht per 1 juli van dit jaar. ‘Er is bewust gekozen voor een vast bedrag per medewerker, zodat iedereen evenveel wordt gecompenseerd voor de gestegen kosten in levensonderhoud. We willen een goede en sociale werkgever zijn’, licht bestuursvoorzitter Michael Bick toe. Moore DRV heeft twaalf vestigingen en ruim 600 medewerkers in Zuidwest-Nederland.

Zeker vijf andere accountantskantoren gingen voor

Moore DRV volgt daarmee een aantal andere kantoren in de branche. Afgelopen week liet KroeseWevers weten de salarissen met € 2.600 per jaar op te schroeven, maar wel op basis van een fulltime dienstverband. EY liet eerder als eerste weten een eenmalige verhoging toe te passen; die is voor iedereen € 2.600 bruto. BonsenReuling (160 medewerkers) doet dat ook. RSM koos voor een salarisverhoging van 5 procent, Qconcepts biedt eenmalig € 1.500.